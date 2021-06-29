開發金導入微軟Azure 部署完整數位化架構

台灣微軟與開發金（2883）今（29）日共同宣布，開發金將導入微軟Azure雲端解決方案，為台灣第一家採用微軟雲端基礎建設，部署完整數位化架構的上市民營金融機構。開發金總經理龐德明（Steve Bertamini）表示，與微軟策略合作有助於達成公司所制訂的ABCDE發展策略，當中涵蓋了加速數位躍升（accelerate digital），以客戶為中心，創造更佳的客戶體驗。

開發金本次導入多項Azure雲端方案，包括以Azure混合式及多重雲端解決方案最大化內部部署投資效益。由於法規禁止相關金融單位敏感資料全面上雲，開發金透過Azure混合式及多重雲端解決方案執行跨單位資料串接，將微軟的雲端技術與功能延伸到集團內部的地端資料中心，以安全、合規方式推動數位創新。

此外，Azure DevOps解決方案與API管理幫助開發金依據市場需求及顧客意見調整服務，整合內部的服務及產品、結合生態系夥伴資源，開發金資訊團隊也能以更輕鬆方式進行應用程式開發；Azure Virtual Desktop（虛擬桌面）則讓員工得以在疫情期間以遠距辦公模式，維持生產力。

開發金控資訊長楊偉強指出，金融服務邁向數位轉型，必須仰賴雲端架構及軟體支援，開發金旗下有銀行、證券、壽險、私募股權投資和資產管理等多元系統與金融產品，複雜度高且需求各有不同，整體標準更比其他行業高。導入Azure雲端平台和技術，可協助集團各子公司建構私有雲基礎架構，安全進行系統整合與資料運用管理，加速數位轉型，最大化集團綜效。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥則說明，隨著消費者與企業對金融服務需求的改變，金融業者需要更積極構思全新商業模式，上雲便成為在金融創新的關鍵。微軟去年10月宣布將在台灣設立Azure資料中心，展現微軟支援台灣產業在本地雲端部署的決心，並符合政府及產業的相關法規遵循。