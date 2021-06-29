快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

國泰智能電動車ETF 7月1日掛牌上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證交所表示，由國泰投信公司募集發行的國泰全球智能電動車ETF證券投資信託基金（00893）受益憑證，將於7月1日正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，ICE FactSet全球智能電動車指數由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。ICE FactSet全球智能電動車指數自全球交易所上市的股票、ADRs及GDRs中選擇符合市值及流動性標準的股票，再透過FactSet的RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫，篩選出符合智能電動車供應鏈公司，採調整後市值加權計算而成，現有成分股計30檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達121檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。

電動車 證交所

延伸閱讀

龍巖出脫台鹽股票

三壽險推保單借款紓困 利率1.28%比勞工貸款還低

電動車ETF 人氣爆棚

國泰航空證實：港府拒續外籍空服員簽證

相關新聞

台灣數位監理科技再創新 集保結算所建置申報機制

因應國際數位監理科技發展，金管會委託集保結算所建置的票券金融公司數位監理申報機制，已於今(2021)年6月28日正式上線...

彰銀主辦大連金屬暨伸鉅大18.5億元聯貸案 簽約

彰化銀行（2801）統籌主辦大連金屬工業股份有限公司暨伸鉅大金屬工業股份有限公司五年期新台幣18.5億元聯合授信案順利募...

三家疫苗險 80歲長者也能投保

新冠變種病毒來勢洶洶，國人搶打疫苗，帶動疫苗險熱賣，高齡長者接種後陸續出現不良反應，各家業界紛紛推出八十歲保戶投保方案，...

日盛證前總座黃進明 將任華南永昌證董座

5月中旬突遭日盛金大股東建群投資解任的日盛證券前任總經理黃進明，將至華南金控子公司華南永昌證券擔任董事長，預定7月5日華...

英國《The Banker》公布千大銀行 中信穩居國銀第一大

英國雜誌《銀行家》（The Banker）28日公布最新全球千大銀行排行榜，以第一類資本額計算，今年全球前四大銀行仍來自...

疫苗險住院理賠 最高47.5萬

新冠變種病毒來勢洶洶，國人搶打疫苗，帶動疫苗險熱賣，由於高齡長者接種後陸續出現不良反應，各家業界紛紛上調投保年齡限制至8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。