國泰智能電動車ETF 7月1日掛牌上市

臺灣證交所表示，由國泰投信公司募集發行的國泰全球智能電動車ETF證券投資信託基金（00893）受益憑證，將於7月1日正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，ICE FactSet全球智能電動車指數由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。ICE FactSet全球智能電動車指數自全球交易所上市的股票、ADRs及GDRs中選擇符合市值及流動性標準的股票，再透過FactSet的RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫，篩選出符合智能電動車供應鏈公司，採調整後市值加權計算而成，現有成分股計30檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達121檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。