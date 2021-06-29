和潤企業 簽署全國最大規模65億元永續連結貸款

台灣汽車分期龍頭和潤企業（6592）宣布將陸續與日商三菱日聯銀行(MUFG)、玉山銀行(E.SUN BANK)、中國信託銀行( CTBC BANK )簽署新台幣65億元永續連結貸款 ( Sustainability Linked Loan )，以實踐永續發展承諾，此金額為目前台灣金融市場此類貸款之最大案，並將運用於提升公司整體ESG評等以及協助企業客戶、個人客戶一起致力於環境永續，而這永續連結貸款的簽署也是和潤企業在永續發展旅程中的重要里程碑。

和潤企業總經理林彥良表示，此次與三家銀行完成永續連結貸款，突顯和潤企業致力於傳統貸款方式中尋求嶄新融資模式，並與金融機構攜手共同支持台灣永續金融市場的發展，和潤企業在追求企業成長的同時，也兼顧到E環境、S社會、G公司治理等面向，因此我們積極接軌國際永續發展趨勢(SDGs)，與三大知名銀行合作，運用本業核心能力，發展永續金融商品，協助企業客戶降低導入綠色能源門檻，幫助一般大眾更輕易取得環保車的使用，以期達到永續、共好願景。

和潤企業近幾年除了在財務績效表現亮眼外，也考量到所有利害關係人的利益，包含員工、消費者、股東及社會，因此持續在 ESG(環境永續、社會參與、公司治理)等領域擴大深化，例如：在公司治理面向，首度參加證交所「2020年公司治理評鑑」，評鑑成績即獲得所有上市公司前20%排名，正說明了和潤在公司治理的努力與嚴謹度；在環境永續面向，重視氣候變遷對世界的衝擊，不僅制定環境政策，以達企業與環境的永續發展，也全力支持政府綠能政策，於去年共核貸逾15,000輛環保車；同時積極投入綠色能源相關產業，期能透過資金的挹注，促進節能減碳之效益，以回應聯合國永續發展目標。