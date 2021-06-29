台灣數位監理科技再創新 集保結算所建置申報機制

因應國際數位監理科技發展，金管會委託集保結算所建置的票券金融公司數位監理申報機制，已於今(2021)年6月28日正式上線，該機制將提供票券金融公司採API自動化申報、線上驗證資料正確性、串連金融周邊單位顆粒化資料、提供視覺化監理資訊及建立即時警示通知等多項即時且智慧化之監理功能，為我國數位監理科技發展邁進一大步。

金管會檢查局自2020年4月起，即邀集中央銀行金檢處、金管會銀行局等相關局處及金融周邊單位與集保結算所組成工作小組，以自動化、標準化、顆粒化及智慧化等方向，共同規劃本案，並於8月委託集保結算所建置「數位監理申報系統」與「監理分析入口平台」兩大平台。

其中，申報系統運用API技術並導入自動化資料檢核功能，即時驗證資料正確性，增進票券金融公司申報效率及優化申報品質；監理分析入口平台除介接集保結算所的票券結算交割、聯徵中心的授信及櫃買中心的債券等顆粒化（Granular）資料以外，並串接金管會檢查局單一申報窗口歷史資料及銀行局共享平台，以視覺化儀表板技術，讓主管機關可藉由互動式多維度的監理分析工具，完整呈現監理攸關資訊，以大數據即時管理市場動態，並就重要財務業務風險指標建立即時警示通知，以精確掌握個別票券金融公司之風險狀況，提升監理效能。

集保結算所董事長林修銘表示，國際間監理科技發展，主要圍繞的核心技術就是大數據，而集保結算所投入大數據研發已超過三年，並陸續提供主管機關及市場參與者使用。該案將不同資料源整合至資料倉儲中，並依監理需求，以金融科技方式設計監理分析工具，讓主管機關透過即時、多維度與視覺化分析，以即時管理票券市場運作狀況。

6月28日正式上線後，集保結算所也將研議導入AI技術，利用監理的多元場景，從多維度數據中找出關聯性，讓追蹤金融活動更容易，有效降低潛在風險的影響程度，創造監理科技新價值，進而協助主管機關創建完善的金融科技環境。