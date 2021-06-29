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彰銀主辦大連金屬暨伸鉅大18.5億元聯貸案 簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

彰化銀行（2801）統籌主辦大連金屬工業股份有限公司暨伸鉅大金屬工業股份有限公司五年期新台幣18.5億元聯合授信案順利募集完成，並已簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金用途係償還既有金融機構借款及充實購料、中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行及額度管理銀行，參與銀行有土地銀行 、合作金庫、兆豐銀行及華南銀行等共五家金融同業參與本次聯貸案。本案因金融機構參貸踴躍，最終獲銀行團超額認購達130%，最終以18.5億元結案，顯見金融同業對經營團隊的支持及肯定。

大連金屬公司及伸鉅大公司隸屬彰源集團，專精於不銹鋼鋼管、鋼板市場 ，提供完整產品線，滿足客戶多樣化一次購足需求，並致力產品之研發及品質提升。

彰源（2030）集團為國內市占率前二大的鋼捲製品業，市場地位佳，透過採購整合及長年深耕國際市場，發揮龐大的通路優勢，持續布局未來營運成長動能 。展望未來，隨國際疫情趨緩工業需求回溫，產品量價可望進一步提升，帶動營運獲利再創佳績。

兆豐銀行 彰化銀行 聯貸案

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