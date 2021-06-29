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疫情期間閱讀風氣再起！上半年圖書銷量增6成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
閱讀風氣再起！上半年圖書銷量增6成，疫情間童書賣最好。（照片提供：富邦媒）
閱讀風氣再起！上半年圖書銷量增6成，疫情間童書賣最好。（照片提供：富邦媒）

富邦媒（8454）今（29）日公布《上半年圖書消費趨勢報告書》。momo購物網表示，疫情再掀閱讀新風氣，上半年圖書銷量年增6成，防疫警戒升級後更帶動購買人數日均成長近6成。銷量前五大書籍類別包含童書教具、商業理財、文學小說、語言學習、心靈勵志。其中，疫情期間，童書賣最好，上半年則以商業理財書籍銷量成長最大。

居家防疫育兒需求提升，帶動momo上半年童書銷量年增逾5成，政府宣布停課後日均銷售量更狂飆近1.5倍。momo購物網表示，因應家長居家辦公無法長時間陪伴孩子，「套書式、橋梁書」兩大關鍵成家長鎖定目標，其中兒童套書能培養孩子持續閱讀的好習慣，而橋梁書則助孩子從圖畫書過渡到文字書，同時帶領孩子學習享受獨立閱讀的樂趣。

其次，商業理財書籍一向熱門，加上防疫宅時間給了人們更多靜心檢視財務規劃、日常習慣的機會，帶動上半年momo商業理財圖書銷量較去年同期翻倍成長，暢銷書關鍵字聚焦於「財富投資、行為改變」，像是暢銷冠軍「原子習慣」，從去年持續火紅至今，上半年累積銷量近7,000本，亞軍「致富心態」透過多篇理財故事傳授致富技巧；以及季軍「灰階思考」Podcast股癌首本著作等，皆為讀者首選。

受國內疫情持續緊戒、宅時間激增，長篇幅的文學小說更成填滿居家休閒時間的好讀物，銷量年增近7成，其中新推出20週年紀念版的「哈利波特」中文版系列小說再掀購買潮，獲得文學小說類銷售冠軍。

文學小說熱銷書單上也不難發現作者本身魅力的重要性，像是全球知名作家村上春樹睽違六年的短篇小說集新作「第一人稱單數」；以及台灣文壇長銷作家張曼娟最具智慧的新時代處世之道「天上有顆孤獨星」皆備受讀者青睞，分別獲得人氣第二名、第三名。

此外，受疫情壟罩影響人們陷入緊繃情緒，心靈勵志書籍成平復心情的良藥，銷量年增近8成。其中「重視自我情緒、勇敢改變」為暢銷書關鍵字，像是熱銷前三名「你可以生氣 但不要越想越氣」帶領讀者停止情緒化思考、不再與對錯拔河，並擺脫地雷型人設；還有藝人曾寶儀的「人生最大的成就 是成為你自己」，透過其真誠的自我剖析，分享出人生寶貴經驗；「被討厭的勇氣」學習接納自我、依照自己的生活方針過日子。

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