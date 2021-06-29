新台幣早盤升值6分 一度觸及27.85元
新台幣今（29）日早盤以27.88元兌1美元，升值3分開出；台股早盤以17,621.15點開高，新台幣一度觸及27.85元兌1美元，升值6分。
美股周一標普500指數和斯達克指數收盤創歷史新高，道瓊工業指數收盤下跌150.57點，跌幅0.44%，收34,283.27點；標普500指數上漲9.91點，漲幅0.23%，收4,290.61點；那斯達克指數上漲140.12點，漲幅0.98%，收14,500.51點；費城半導體指數漲幅2.52%。
台股早盤開高後一度衝達17,713.24點，突破今年4月29日17,709點，再刷創新高，新台幣早盤低點為27.9元兌1美元，升值1分，一度觸及27.85元兌1美元，升值6分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言