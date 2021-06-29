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新台幣早盤升值6分 一度觸及27.85元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（29）日早盤以27.88元兌1美元，升值3分開出；台股早盤以17,621.15點開高，新台幣一度觸及27.85元兌1美元，升值6分。

美股周一標普500指數和斯達克指數收盤創歷史新高，道瓊工業指數收盤下跌150.57點，跌幅0.44%，收34,283.27點；標普500指數上漲9.91點，漲幅0.23%，收4,290.61點；那斯達克指數上漲140.12點，漲幅0.98%，收14,500.51點；費城半導體指數漲幅2.52%。

台股早盤開高後一度衝達17,713.24點，突破今年4月29日17,709點，再刷創新高，新台幣早盤低點為27.9元兌1美元，升值1分，一度觸及27.85元兌1美元，升值6分。

新台幣 台股

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