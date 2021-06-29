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國人瘋存股 元大定期定額推廣台股基金成效斐然

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美股標普500、那斯達克指數再創新高，台股今(29)日再創歷史新高，從6月累積成交量來看，截至6月25日達到8.53兆元，已經超過4月的8.52兆元，僅僅次於5月歷史紀錄的11兆元，市場熱度持續不墜。

伴隨台股價量表現的持續增長，今年以來截至5月底，台股基金的管理規模大幅成長555.8億元，增幅達兩成，且該555.8億元的規模成長遠多於跨國投資股票型的261.7億元，顯示國人將台股基金納入核心組合的趨勢確立。

為能讓更多投資人得到更優質的基金產品內容與服務體驗，其中，廣為投資人喜愛的基金定期定額，推廣管道應不再局限在傳統的投信通路。有鑒於此，元大金控致力打造台股基金定期定額推廣模式的全新地貌與天際線。

元大金控領先國內同業打造跨平台的服務模式，縱向垂直整合銀行與證券端的財富管理、退休理財與投資型保單業務，橫向更水平延伸了投信基金定期定額的推廣範疇，從投信延伸到證券、銀行與保險等全方位金融體系。

因投信投顧公會的基金定期定額統計數據目前未包含來自證券商、銀行、基金平台等通路之申購件數，因此，投信投顧公會公布的統計資料，還無法全面展現國人近年來對台股基金定期定額的肯定與熱情投入。

以元大投信在去年3月隆重推出旗艦級的元大台灣高股息優質龍頭基金為例，今年5月底的規模達到378億元一舉成為台股基金最大 ，短短一年多內，即獲得近30萬人次跨金融機構體系(包含證券商、銀行、基金平台等通路之申購件數)定期定額投資人的熱烈支持，也創造每月接近20億元定期定額扣款金額的里程碑(包含證券商、銀行、基金平台等通路之申購數量)。

元大台灣高股息優質龍頭基金精選台股中具有高股息、具成長潛力的優質龍頭企業，讓想參與台股行情的投資人，可以一次網羅台股優質龍頭標的，經理團隊也會依據市場與企業發展，主動汰弱留強，免除投資人自己擇時選股的煩惱。

台股 元大金控

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