兆豐銀行巴黎分行喬遷 跨洋視訊連線慶祝

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
兆豐銀行巴黎分行視訊喬遷開幕，由董事長張兆順(中)主持，並邀請僑務委員會委員長童振源(右三)、駐法大使代表吳志中(右二)等貴賓共同參與。兆豐銀行/提供
兆豐銀行巴黎分行視訊喬遷開幕，由董事長張兆順(中)主持，並邀請僑務委員會委員長童振源(右三)、駐法大使代表吳志中(右二)等貴賓共同參與。兆豐銀行/提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行巴黎分行，行舍由巴黎市區遷址至巴黎西郊LA DEFENSE金融區，於法國時間2021年6月28日上午9時正式喬遷營業。受疫情影響，改以視訊方式舉行線上開幕儀式，由兆豐銀行董事長張兆順主持，兆豐金總經理暨兆豐銀常務董事胡光華、兆豐銀總經理蔡永義、副總經理蕭玉美，及僑務委員會委員長童振源、駐法大使代表吳志中、巴黎台貿中心主任蕭淑禧、世界台灣商會前總會長蔡國泰、歐洲台灣商會總會長林奇雋等共同參與。

兆豐銀行在歐洲有三家分行，分別為倫敦分行、巴黎與阿姆斯特丹分行，是歐洲營業據點最多的台資銀行。法國是全球第七大經濟體，巴黎更是歐陸最大城市之一，重要機構如經濟合作暨發展組織(OECD)、歐洲銀行業務管理局EBA)、高盛銀行、美國銀行(BOA)等都將巴黎選為其歐陸總部。LA DEFENSE區則為巴黎主要商業區，在英國宣布脫歐之後，許多企業陸續將總部由倫敦金融城(The City)轉移至LA DEFENSE，使該區可望於倫敦金融城之後，成為全球重要國際金融中心之一，商機蓬勃，極具潛力，故兆豐銀行巴黎分行新址選定於此。

兆豐銀行巴黎分行成立於1986年，為台資銀行在法國唯一據點，主要提供歐洲台商及華僑客戶貸款服務，並承做少量的國際聯貸，總放款餘額約百億台幣。因應英國脫歐後，順勢掌握歐陸商機，自2018年起除持續服務既有客戶外，亦積極轉型為以承做國際聯貸業務為主的分行。

兆豐銀行 巴黎

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