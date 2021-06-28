台灣人壽年息1.28%保單借款 申辦至12月底

今(2021)年自5月嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)爆發嚴峻，全國進入第三級警戒，各種產業、金融活動深受疫情衝擊影響。台灣人壽為善盡社會責任，於防疫期間減輕經濟弱勢保戶短期資金壓力、周轉困難，自7月1日起啟動「經濟紓困關懷」保單借款優惠專案，提供單一保戶借款新台幣10萬元，自撥貸日起享三年固定利率1.28%之借款優惠，及時提供保戶更便利、快速之籌資管道，減緩保戶資金需求的壓力，受理申請截止日至今年12月31日止。

台灣人壽「經濟紓困關懷」保單借款優惠專案，主要為針對近三個月內，保戶個人經濟狀況發生非因個人責任、債務或自願性失業等事由之重大變故，以致個人與家庭所得收入遭受相當之影響，造成本人與家庭日常生活收支失衡者。專案的適用對象有資格審查程序，為減少防疫期間群聚風險，建議先以客服專線詢問相關申請程序，並先備妥相關文件後，再委由服務人員協助，或採用郵寄方式，或至各分公司臨櫃辦理。

台灣人壽表示，秉持「We are family」中國信託集團理念，視每一位保戶如同家人，希望能幫助有短期週轉資金籌資需求保戶，提供較政府紓困貸款更優惠利率，協助快速取得經濟紓困資金，也充分發揮保單價值準備金之運用效益。保戶借款額度為單一要保人10萬元，自撥貸日起三年內為優惠固定利率1.28%，於貸款期間滿三年後，即恢復原保單借款定價利率計息。

台灣人壽提醒保戶，提出申請前可先查閱個人保單之保單價值準備金是否為可辦理保單借款之非投資型台幣有效保單，也提醒保單借款雖有免擔保、免手續費、申貸簡便、快速撥款及隨借隨還等五大優點。

惟當未償還之借款本息超過保單價值準備金時，保險契約效力即會停止，因此在辦理本次保單借款經濟紓困關懷優惠專案前，仍請一定要詳細閱讀保單借款約定書，以維護自身權益。有申請需求的保戶可撥打台灣人壽0800-099-850（或02-8170-5156）客服專線了解申請程序。