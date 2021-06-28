聽新聞
test
0:00 / 0:00
意外！華南永昌證董座 日盛證券前總座黃進明出任
5月中旬突遭日盛金控（5820）大股東建群投資無預警解任的日盛證券總經理黃進明，被華南金控（2880）相中，禮聘其出任華南永昌證券新任董事長，7月5日上任。黃進明受訪表示，他以專業經理人自許，華南金也寄望其發揮證券經營多年的專業經驗與能力，面對華南金對他委以重任，他上任後將努力投入帶動公司成長。
由於富邦金控（2881）即將在日盛金股東會改選後正式入主日盛金，日前黃進明突遭港資大股東解任，據了解，富邦金考量日盛證券是合併日盛金的重點所在，在了解黃進明突遭解任的原因後，也有意在入主後請黃進明回鍋，以利雙邊合併銜接順暢。不料日盛金決議股東會延後至8月底召開，讓富邦金入主時間大幅延後，剛巧華南金正在尋覓新的華南永昌證券董事長人選，因此相中黃進明，富邦金就此錯失請黃進明回任效力的機會，被華南金捷足先登。
黃進明在日盛證券擔任管理職超過30年，與經營團隊建立良好合作默契，黃進明擔任日盛證券總經理六年來，日盛證券的獲利表現優異，不僅在2020年創下24.2億元的獲利新高，在黃進明遭解職前，日盛證前四月獲利11.7億元，也比去年同期成長1.93倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言