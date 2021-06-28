意外！華南永昌證董座 日盛證券前總座黃進明出任

5月中旬突遭日盛金控（5820）大股東建群投資無預警解任的日盛證券總經理黃進明，被華南金控（2880）相中，禮聘其出任華南永昌證券新任董事長，7月5日上任。黃進明受訪表示，他以專業經理人自許，華南金也寄望其發揮證券經營多年的專業經驗與能力，面對華南金對他委以重任，他上任後將努力投入帶動公司成長。

由於富邦金控（2881）即將在日盛金股東會改選後正式入主日盛金，日前黃進明突遭港資大股東解任，據了解，富邦金考量日盛證券是合併日盛金的重點所在，在了解黃進明突遭解任的原因後，也有意在入主後請黃進明回鍋，以利雙邊合併銜接順暢。不料日盛金決議股東會延後至8月底召開，讓富邦金入主時間大幅延後，剛巧華南金正在尋覓新的華南永昌證券董事長人選，因此相中黃進明，富邦金就此錯失請黃進明回任效力的機會，被華南金捷足先登。

黃進明在日盛證券擔任管理職超過30年，與經營團隊建立良好合作默契，黃進明擔任日盛證券總經理六年來，日盛證券的獲利表現優異，不僅在2020年創下24.2億元的獲利新高，在黃進明遭解職前，日盛證前四月獲利11.7億元，也比去年同期成長1.93倍。