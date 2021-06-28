快訊

桃園確診男交往複雜！6天換7家旅館 市府公布足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

意外！華南永昌證董座 日盛證券前總座黃進明出任

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
5月中旬突遭日盛金控大股東建群投資無預警解任的日盛證券總經理黃進明，被華南金控（2880）相中，禮聘其出任華南永昌證券新任董事長。毛洪霖／攝影
5月中旬突遭日盛金控大股東建群投資無預警解任的日盛證券總經理黃進明，被華南金控（2880）相中，禮聘其出任華南永昌證券新任董事長。毛洪霖／攝影

5月中旬突遭日盛金控（5820）大股東建群投資無預警解任的日盛證券總經理黃進明，被華南金控（2880）相中，禮聘其出任華南永昌證券新任董事長，7月5日上任。黃進明受訪表示，他以專業經理人自許，華南金也寄望其發揮證券經營多年的專業經驗與能力，面對華南金對他委以重任，他上任後將努力投入帶動公司成長。

由於富邦金控（2881）即將在日盛金股東會改選後正式入主日盛金，日前黃進明突遭港資大股東解任，據了解，富邦金考量日盛證券是合併日盛金的重點所在，在了解黃進明突遭解任的原因後，也有意在入主後請黃進明回鍋，以利雙邊合併銜接順暢。不料日盛金決議股東會延後至8月底召開，讓富邦金入主時間大幅延後，剛巧華南金正在尋覓新的華南永昌證券董事長人選，因此相中黃進明，富邦金就此錯失請黃進明回任效力的機會，被華南金捷足先登。

黃進明在日盛證券擔任管理職超過30年，與經營團隊建立良好合作默契，黃進明擔任日盛證券總經理六年來，日盛證券的獲利表現優異，不僅在2020年創下24.2億元的獲利新高，在黃進明遭解職前，日盛證前四月獲利11.7億元，也比去年同期成長1.93倍。

富邦金控 股東會 華南金控

延伸閱讀

上市櫃市值 衝58兆元

華碩、宏碁 選中長天期

傳湖人第2大股東出售股份 道奇老闆將入主團隊

大股東申報轉讓 航運族群股價拉回遇浪襲

相關新聞

意外！華南永昌證董座 日盛證券前總座黃進明出任

5月中旬突遭日盛金控（5820）大股東建群投資無預警解任的日盛證券總經理黃進明，被華南金控（2880）相中，禮聘其出任華...

新台幣尾盤由升轉貶 貶值0.3分收27.91元

台股今（28）日收漲87點收在17590點，接近17600點關卡，外資買超52億元，新台幣今日盤中也演出升值走勢，盤中最...

元大證受邀Nasdaq收盤敲鐘儀式 拓展美股市場

Nasdaq日前邀請元大證券參與Nasdaq Closing Bell Ceremony，為國內首家獲邀證券商，顯見Na...

5月保單借款增三成 富邦人壽紓困方案出爐

國內疫情警戒升至3級已持續超過一個月，嚴重衝擊各行各業營運與生計，許多民眾面臨失業和無薪假的困境，頓失經濟來源。富邦人壽...

專家：市場消化鷹派訊息 人民幣匯率止貶回穩

交通銀行台北分行今(28)日發表人民幣周評指出，中國人民銀行(大陸央行)24日在香港發行人民幣50億元、6個月期的央行票...

因應疫情！企業應盤整詐欺偵測 重塑客戶關係與預測需求

疫情升溫，全球數據分析軟體領導廠商SAS借鏡海外企業經驗，建議台灣企業應趁疫情之際，強化數位轉型動能，積極導入AI應用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。