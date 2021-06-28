彰銀買芒果挺農民 公股行庫採購超過2000箱
新冠肺炎疫情延燒，不僅衝擊民眾買氣，同時影響果農生計，時值芒果盛產季節，彰化銀行今（28）日宣布將採購約3公噸，共計500箱芒果贈送社福團體及第一線醫護人員，為醫護打氣、做公益，期盼拋磚引玉，鼓勵企業及民眾一起響應、支持本土農產品。
彰化銀行表示，臺灣水果品質佳、營養豐富，彰銀（2801）長期支持本土農業發展，近年陸續採購柚子、香蕉、鳳梨和芒果等當季農產品，力挺農民協助供需平衡、價格回穩，並致贈客戶、員工或捐贈給社福團體，與國人一起分享農民用心栽種、健康美味的在地特產。
目前華南銀、第一銀、兆豐金（2886）、台企銀（2834）、彰銀等公股行庫紛紛採購台南、屏東芒果支持農民，合計16公噸多，超過2000箱。
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