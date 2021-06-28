5月保單借款增三成 富邦人壽紓困方案出爐

國內疫情警戒升至3級已持續超過一個月，嚴重衝擊各行各業營運與生計，許多民眾面臨失業和無薪假的困境，頓失經濟來源。富邦人壽內部統計發現，今年5月單月保單借款申請件數高達逾2.1萬件，較去年同期成長超過30%，顯見民眾在疫情影響之下，對於短期資金紓困需求更為急迫。有鑑於此，富邦人壽自7月1日起推動「保單借款紓困方案」，提供經濟陷入困難保戶申請，每人於可借額度內最高10萬元，希望藉此減緩保戶的經濟壓力。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，新冠肺炎疫情所帶來的衝擊持續，民眾感受也逐漸強烈，富邦人壽秉持公平待客原則，且秉持壽險業以人為本之精神，積極響應行政院紓困4.0政策，推出「保單借款紓困方案」，給予經濟陷入困難的保戶即時照護、協助他們安度難關；除此之外，對於前線抗疫之醫護與防疫人員，富邦人壽擴大涵蓋非保戶，提供確診關懷慰問金，為的是能在疫情困頓之際，即時回應客戶所需、迅速給予必要協助。

為協助經濟弱勢保戶度過疫情難關，富邦人壽將於7月1日至9月30日推出「保單借款紓困方案」，提供每人於可借金額內最高可有10萬元借款額度，且借款優惠利率僅1.28%、優惠期限為三年。

保戶只要符合「身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者」其中一項資格，且保單累積達有保單價值準備金或保單帳戶價值即可提出申請，保戶於申請時，須檢附保險單借款約定書、符合申請資格的證明文件、富邦人壽保單借款優惠利率申請表，並透過保單服務人員或郵寄至公司辦理，即可完成申請。

除了針對經濟弱勢保戶提供「保單借款紓困方案」外，若確診者不幸染疫，則短時間無法繼續工作，經濟來源恐受影響，有鑑於此，富邦人壽也給予確診保戶及時關懷，不僅提供確診感染新冠肺炎之一般民眾保戶6,000元，若同時為防疫與醫護人員則給付3~5萬元，此外，亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員（受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用）等，確診者也將提供3萬元慰問金表達關心，展現正向的力量與全台所有醫護與防疫人員一同抗疫、守護台灣。

另因應近日台灣疫情緊繃，富邦人壽也提供多項應變措施。包括「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「傳真或Email受理特定保全服務」、保險理賠採「從新從優」原則等，維護保戶權益，提升服務品質。