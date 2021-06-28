LINE Bank安心防疫專案 點數回饋看這裡

因應疫苗施打條件逐步放寬，以及變種病毒的來襲，LINE Bank推出的「LINE Bank 安心防疫專案」，用戶只要於7月31日前，參加「LINE Bank安心防疫專案」購買指定疫苗險與防疫險，以LINE Bank快點卡線上支付保費，即可獲得LINE POINTS點數回饋220點，不需額外完成其他消費任務，期望嘉惠更多用戶，全力支持全台防疫。

不僅如此，新戶只要於7月14日之前完成開戶、首刷，還能獲得150點LINE POINTS，完成上述任務，再參加安心防疫專案，總計最高可享LINE POINTS 370點。用戶於獲得保障的同時，還能享有點數回饋，更由於LINE POINTS點數回饋1點，等同於新臺幣1元，刷卡消費就同時獲得折扣。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，「LINE Bank關心民眾健康、守護用戶疫苗接種的需求，特別推出安心防疫專案。用戶購買指定疫苗險透過LINE Bank快點卡線上繳付保費，可享有回饋，讓民眾一方面多一層安心保護，也享有更多回饋。」

「快點卡」線上繳付專案保費 享有LINE POINTS 220點

LINE Bank致力於提供優質、順暢的線上金融服務，用戶參與「LINE Bank安心防疫專案」，需使用本人之LINE Bank快點卡支付保費，完成投保後，無須完成額外活動條件，於保費繳付成功後，將可獲得LINE POINTS回饋。如想得知活動名額，可於LINE Bank的LINE官方帳號輸入關鍵字「安心防疫名額」。

防疫期間，LINE Bank鼓勵民眾使用便利的線上金融服務，只要民眾完成開戶，即可申請LINE Bank快點卡並快速綁定LINE Pay，更能從五種熊大、兔兔、莎莉等卡片中，自行選擇喜愛的卡面。

LINE Bank 快點卡具備VISA簽帳金融卡、晶片金融卡、iPass一卡通三合一功能，可消費、提現金。持卡消費前，只要轉帳存錢至銀行帳戶 (LINE Bank銀行代碼824) ，就能享有「卡一刷，點數立即發」的有感回饋。

「開戶」並參加「LINE Bank安心防疫專案」最高即享LINE POINTS 370點

除了「LINE Bank安心防疫專案」以外，新戶先至LINE Bank完成開戶、首刷滿額任務，再獲最高LINE POINTS 150點，總計最高LINE POINTS 370點。由於LINE Bank開業後祭出的「新戶禮」與「首刷滿額禮」回饋，獲得熱烈好評，LINE Bank也宣布活動加碼延長至7月14日。

用戶想獲得「新戶禮」，只要完成開戶並綁定LINE帳號與LINE Pay帳號，即享LINE POINTS 100點。新戶存錢至帳戶，接著完成「首刷滿額禮」任務，第一筆以OPEN錢包或My FamiPay綁定LINE Bank快點卡至兩大超商消費滿200元，可享LINE POINTS 50點點數回饋 (如另計基本回饋1%，最高可享LINE POINTS 點數52點) ，點數優惠相當大方。