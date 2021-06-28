富邦慈善基金會攜普生 捐32箱抗體試劑給史瓦帝尼

富邦慈善基金會今宣布攜手精準醫療大廠普生（4117）為全球抗疫助力！共同捐贈32箱共850組ELISA新冠肺炎抗體試劑套組，可供應檢測人次達8.16萬人次使用，將由外交部提供給友邦南非史瓦帝尼王國，一同齊心抗疫，落實企業社會責任、發揮人道援助精神。

在捐贈典禮上，由外交部駐史瓦帝尼大使館梁大使洪昇代表普生公司頒贈試劑，並由史國國家實驗室負責人Gugu、衛生部政務次長資瓦內(Simon Zwane)等貴賓代表接受見證。

富邦慈善基金會表示，全球新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，為協助國內對抗疫情，2020年即率先設立「COVID-19防疫醫護人員關懷慰問金補助專案」，今年2月又捐贈新台幣300萬元給國門防疫第一線的衛生福利部桃園醫院，為台灣辛苦的醫護人員們加油打氣！本次特別與台灣精準醫療大廠普生合作，將抗疫的正向力量拓展至海外，共同捐贈850組ELISA新冠肺炎抗體試劑套組，供應檢測人次達8萬1千6百人次使用，將由外交部提供給友邦南非史瓦帝尼王國使用，為國際防疫工作以及台灣的外交貢獻一份心意。富邦慈善基金會也希望藉此拋磚引玉，號召社會各界共同為防疫努力，期盼在疫情嚴峻挑戰的關鍵時刻，為社會注入正向的力量！

普生總經理林孟德表示，全球遭受肺炎疫情肆虐，各國積極進行篩檢、施打疫苗以盡力防範疫情擴大，此次與富邦慈善基金會共同捐贈試劑，支持台灣與友好夥伴國家增進交流，更凸顯民間企業、非營利組織(NPO)與政府三方攜手援助國際防疫物資的心意，齊心為全球打造堅實的抗疫防線。

林孟德表示，公司秉持企業社會責任、以及「誠、合、智、創」經營理念，在新冠肺炎肆虐全球時，第一時間積極投入新冠肺炎試劑產品研發、認證申請與量產，此次很開心與富邦慈善基金會整合雙方資源，透過外交部讓台灣的國際防疫物資於全球普及，以實際行動回饋社會、發揮暖心正向能量、並力行「Taiwan can help」精神，成為全球防疫監控有力之後盾，為全球人民健康福祉貢獻心力！

普生旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑具備「高通量」快速檢測，透過全自動化儀器一次可篩檢約384人的檢體，一天24小時更可篩檢出約1536人的檢體量能，且具備高達99％檢測「高準確性」及「定量」檢測IgM與IgG抗體，在簡易便利操作下，協助已染疫或施打疫苗後的民眾，有助於進一步掌握並判斷是近期感染還是已經感染一段時間，推估感染的時間先後，並檢測體內是否具有中和病毒抗體，除有效進行防疫追蹤使用，達到更為全面防疫監控能量，有助於大幅提高篩檢量能，亦有利於未來政府管制民眾生活及邊境管制開放等重要參考數據之一。

普生指出，全球再度面臨新冠肺炎疫情擴大蔓延，普生以憑藉台灣唯一擁有體外診斷(IVD) Class III GMP廠、基因檢測，並透過大數據檢驗、伴隨式診斷完整自主布局供應價值鏈等經驗，仍戮力投入RT-PCR核酸檢測、抗原快篩、ELISA抗體檢測等齊全試劑產品線研發、認證及生產，盡力助益全球防疫監控，以因應全球肺炎試劑檢測需求持續高漲，展現台灣生醫高度研發能量，更全力讓普生旗下產品推廣至世界每一個角落之企業願景，支持國際人道援助行動，全力解決防疫需求。

富邦慈善基金會於1988年由富邦集團故總裁蔡萬才基於「回饋社會」的理念創立，以服務社會弱勢為宗旨。透過「用愛心做朋友」助學活動、「急難救助」專案與結合富邦集團員工組成「愛心志工社」，整合各界愛心與資源，發展慈善公益平台，將愛與關懷透過實際行動深入台灣各地。