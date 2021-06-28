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華銀主辦裕融60億元聯貸案 助企業拓展事業布局

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
華南銀行示意圖。圖／華南銀行提供
華南銀行示意圖。圖／華南銀行提供

裕融企業股份有限公司（9941）新臺幣60億元聯貸案於今（28）日簽約，由華南金控（2880）子公司華南銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行，臺灣銀行為文件管理銀行。本案原以新臺幣50億元推出，因各銀行參貸踴躍，超額認購達2.1倍，最終以新臺幣60億元結案，顯見各銀行對於裕融企業過去營運績效與未來發展給予高度認同與肯定。

裕融企業成立至今已超過30年，以新車與中古車分期付款為主要業務，同時整合格上租車、行冠企業等事業體提供汽車周邊服務，近年積極跨入綠色能源領域，透過旗下裕電能源發展電動汽機車充電樁，並參與太陽能電廠投資。除深耕台灣市場外，也積極於中國大陸、東南亞地區擴展業務，今年第一季營收及獲利均創歷年同期新高，表現十分亮眼。

統籌主辦行華南銀行長期耕耘聯貸市場，具備豐富主辦聯貸經驗，了解企業需求並客製化融資架構，協助客戶取得穩定資金來源，更積極配合政府「綠色金融行動方案2.0」政策，將ESG的精神深化納入授信機制中，與產官學各界協力推動永續金融，引導資金投入相關產業，近年來統籌主辦相關指標案件包括天衝能源(中興電工集團)、城市發展電業(寶晶能源子公司)、正隆紙業、榮鼎綠能(長榮鋼鐵及中鼎集團合資子公司)等企業，落實透過授信融資業務實踐對ESG的承諾。

華南銀行 太陽能電廠

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