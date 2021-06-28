物流防疫前線 台灣順豐推出零接觸簽收服務

疫情警戒持續，網購成為主要商業行為，物流人員處於防疫前線，跨境物流業者台灣順豐宣布推出「零接觸簽收」服務，在疫情期間仍維持服務，並確保客戶、員工的健康安全，降低染疫風險。

台灣順豐表示，「零接觸簽收」有三大措施，第一、推出「免簽名機制」，由收派員與收件人事前電話聯絡後，雙方同意收派員放入指定位置，並拍攝留存通知客戶，收件人於約定時間領取包裹即可。

第二、「簽名拍照」，收派員與收件人事前完成電話聯絡後，物件放置通風處並維持社交距離，由收件人自備原子筆或印章進行簽名，收派員拍照完成簽收。

第三、下載「順豐速運APP」產生簽收QRcode，收件人點選APP的上門簽收碼功能，收派員送達貨件後，出示QRcode掃描完成簽收。完成以上的「零接觸簽收」，運單詳細資訊內容都會同步更新在台灣順豐官網、APP、WeChat等下單管道可供查詢。

另外，台灣順豐表示，為配合政府防疫政策及維護服務品質，三級警戒期間僅提供月結客戶上門取件。非月結客戶建議使用行動支付運費，減少現金交易傳遞病毒的風險。台灣順豐也是第一家與LINE Pay合作支付運費的物流業者，提供生活繳費新選擇，不定期推出活動回饋優惠，力促疫情期間的付款交易免接觸。