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列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

物流防疫前線 台灣順豐推出零接觸簽收服務

聯合報 / 記者鄒秀明／即時報導
台灣順豐推出「零接觸」服務，透過手機就能簽收包裹。台灣順豐提供
台灣順豐推出「零接觸」服務，透過手機就能簽收包裹。台灣順豐提供

疫情警戒持續，網購成為主要商業行為，物流人員處於防疫前線，跨境物流業者台灣順豐宣布推出「零接觸簽收」服務，在疫情期間仍維持服務，並確保客戶、員工的健康安全，降低染疫風險。

台灣順豐表示，「零接觸簽收」有三大措施，第一、推出「免簽名機制」，由收派員與收件人事前電話聯絡後，雙方同意收派員放入指定位置，並拍攝留存通知客戶，收件人於約定時間領取包裹即可。

第二、「簽名拍照」，收派員與收件人事前完成電話聯絡後，物件放置通風處並維持社交距離，由收件人自備原子筆或印章進行簽名，收派員拍照完成簽收。

第三、下載「順豐速運APP」產生簽收QRcode，收件人點選APP的上門簽收碼功能，收派員送達貨件後，出示QRcode掃描完成簽收。完成以上的「零接觸簽收」，運單詳細資訊內容都會同步更新在台灣順豐官網、APP、WeChat等下單管道可供查詢。

另外，台灣順豐表示，為配合政府防疫政策及維護服務品質，三級警戒期間僅提供月結客戶上門取件。非月結客戶建議使用行動支付運費，減少現金交易傳遞病毒的風險。台灣順豐也是第一家與LINE Pay合作支付運費的物流業者，提供生活繳費新選擇，不定期推出活動回饋優惠，力促疫情期間的付款交易免接觸。

台灣順豐表示，在全台疫情三級警戒前，已提前完成防疫部署，提供收派員口罩、酒精、護目鏡等防疫物資，落實員工體溫監測且隨時做好自主健康管理；若到高風險場所執行收派件服務，必要時穿著防護衣，重視員工健康安全。

使用台灣順豐「零接觸」服務，運單資訊在官網、APP、WeChat等下單管道皆可查詢。台灣順豐提供
使用台灣順豐「零接觸」服務，運單資訊在官網、APP、WeChat等下單管道皆可查詢。台灣順豐提供

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