永豐金助抗疫 捐3000萬含4座篩檢亭與物資設備

永豐金控今（28）日宣布，子公司永豐銀行及永豐金證券將聯合捐贈出金額共約3000萬元台幣的款項、物資及防疫設備，予食物急難救助的社企組織(食物銀行)、社福基金會、縣市政府及醫療院所。本次的捐贈主要著重於關懷弱勢族群的急難救助，以及提供防疫設備的兩個範疇，希望透過企業的力量與國人一同抗疫，攜手度過此一艱辛時刻。

永豐金控表示，台灣新冠肺炎疫情進入三級警戒，確診者眾多使醫療量能緊繃，疫情期間除影響經濟與社會的運作，也導致社會上的弱勢族群更加辛苦，因此永豐希望透過挹注急難救助資源及防疫設備，與國人一起面對疫情衝擊。永豐金控表示，台灣與新冠肺炎的拚搏，是一場長期抗戰，國人只要同島一心，必能戰勝病毒，回歸到正常生活。

永豐金控指出，此次的捐贈，在急難救助與防疫設備的範疇內，希望能對於確切需要幫助的對象，提供疫情當下真正貼近需求的協助，有效的分配資源，因此特別與不同的機構單位來回討論實際需求後，再提供相應的捐贈內容。未來也將會持續關注弱勢族群生計及醫療體系所需各項防疫設備，以期達到長期守護、即時支援的目的。

在食物物資方面，永豐將與芒草心慈善協會、台灣食物銀行聯合會、門諾基金會、政治大學民族系合作，透過這些專業團體機構協助，提供無家者、弱勢家庭、山區偏鄉與獨居長者食物與物資。藉由長期經營的社區關係與照顧脈絡，提供防疫物資與三餐來源。有部份組織更透過產出防疫食物包生產鏈，支持在地商家，並製造如配送員等短期就業機會，以緩解基層家庭的經濟壓力，扮演疫情下就地支援的重要角色。

在防疫設備方面，因疫情的衝擊，反應出偏鄉學生數位學習的困境，永豐將與家扶基金會等單位合作，捐贈資訊設備予偏鄉弱勢兒少資源不足師生，以拉近城鄉數位學習差距，讓學生擁有平等數位學習機會，學習不中斷。

在醫療防疫設備方面，捐贈給新竹市政府「篩檢亭」一座、台中市政府一座及台南市政府兩座，總計四座；以及捐贈「超紫光滅菌機器人」輔助醫院負壓隔離室等高風險區域之環境消毒之用，降低因人工消毒不完全而產生的感染風險。