調查：26歲以下Z世代僅一成每月支出會買保險

六月正值畢業季，又一群社會新鮮人即將邁入職場，據富邦人壽調查，這群屬於Z世代（26歲以下）的社會新鮮人，每月主要可支配花費項目中，僅10.1%的Z世代每月支出配比有考量到保險保障。

Z世代（26歲以下）的社會新鮮人在保險規畫有哪些不同於X世代（41～55歲）及Y世代（27～40歲）呢？富邦人壽推動「Z世代全方位意向調查」發現，Z世代相較於X和Y世代，每月在保險規劃項目的投入上，比例差距高達15%，僅10.1%的Z世代每月支出配比有考量到保險保障。富邦人壽呼籲，Z世代具備年輕優勢，建議可善用網路投保提早規劃，選擇低保費、高保障的壽險商品，為自身保障打下穩固基石，千萬別因為年輕而忽略無法預測的人身風險。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，身為數位原住民的Z世代，相較於X和Y世代更熟捻操作科技工具，因此富邦人壽積極完善網路投保保險商品，包含旅平險、年金險、傷害險，以及國人最容易忽略的壽險商品等，今年網路投保也將持續推出更多樣的保險商品，提供Z世代和社會新鮮人等年輕族群多元的投保選擇。

人生歷經不同階段所承受的責任也有所差異，每個人不同時期需要的保險保障也不盡相同，富邦人壽呼籲國人必須養成定期檢視保單的習慣，才能適時補足保障範疇或強化保障缺口；對於剛投入職場的社會新鮮人，此階段保障需要相對單純，建議可先選擇簡單且容易入手的網路投保平台，以壽險穩固人身防護網基礎後，再擴大以傷害與醫療加強保障，並隨著未來可能面對的家庭責任，適時調整保障內容。

富邦人壽網路投保提供兩種壽險商品型態，包括定期壽險與小額終身壽險，皆具有低保費、高保障，以及身故或完全失能之保障特色，且都是愈早投保、保費愈划算，Z世代年輕朋友應妥善評估「自身需要」及「經濟能力」後，選擇適合自己的壽險保單。定期壽險保障為期一年，相較於終身險保費負擔較輕，適合想擁有保障但經濟能力有限之Z世代；而響應政府政策推出之小額終身壽險，保費相較於一般終身壽險低廉，適合需要基本壽險保障之年輕族群。