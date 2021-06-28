疫情影響擴大 6月CCI五指標下跌、僅一指標上揚

國內疫情衝擊持續發酵，中央大學台經中心今（28）日公布「6月消費者信心指數（CCI）」為70.48，為11個月以來最低。六項子指標僅投資股市時機上揚，涵蓋不動產的「未來半年購買耐久性財貨時機」則重挫16.45。反映如今疫情影響許多人的工作，收入充滿不確定的情況下，民眾便會選擇減少大筆支出，且通常經濟有餘裕時才會購買耐久財，此指標因而顯著下跌。

全國三級防疫警戒三度延長至7月12日，重挫內需市場，中央大學台經中心今天公布的調查結果也反映疫情影響逐步擴大，6月CCI為70.48點，與上月相較下降4.4，且6項子指標中，僅投資股市時機上升，其餘家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、物價水準、購買耐久財等五項指標均呈下降。

6月唯一上升的CCI子指標「未來半年投資股票時機」為48.5，較上月上升2.5。值得注意的是，6月「未來半年購買耐久性財貨時機」一口氣下挫16.45、跌破100的樂觀水準，降至94.25，也是2020年7月以來新低。

至於房市表現，則可觀察另外編列的指標「購買房地產時機」，6月調查結果為113.05，與上月相比，下降2.5，屬於顯著下跌，同樣和國內疫情升溫，民眾減少出門看屋，使得交易急凍有關。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司、台灣房屋集團及台達電子文教基金會調查協辦，調查期間為2021年6月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2955位台灣地區20 歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。