南山產推新疫苗險 花344元最高理賠47.5萬元

新冠變種病毒來勢洶洶，國人搶打疫苗。南山產險今（28）日推出新的疫苗險「金疫苗」，專門針對業務員通路，分為212元與344元二個方案，每人只要花344元就可獲得最高住院理賠47.5萬元，同時網路方案「愛注疫」需限滿20歲以上，但業務員方案16~19歲就能投保，高齡80歲也能買。

新冠肺炎疫情席捲全球，國內累計確診人數已超過1.4萬人，積極提升疫苗覆蓋率，才能盡快有效控制疫情。響應政府防疫與疫苗施打政策，南山產物同時在業務員通路與網路投保推出疫苗險專案，前者叫「金疫苗」，後者叫「愛注疫」。平均每日保費不到1塊錢，就能擁有「住院日額」、「住院關懷保險」及「殯葬費用保險」的三重保障。

南山產物表示，新推出的金疫苗專案，投保年齡須滿16歲，最高可達80歲，以期能讓銀髮族在接種疫苗時能多一份心安。不分性別年齡職業，皆採單一費率，不用等待期，投保受理後最快在隔日凌晨即可生效。讓民眾能更安心接種疫苗，發揮保險安定社會的價值與責任，為社會建構風險防護網。愛注疫則是需滿20歲，最高年齡一樣80歲。

同時針對業務員通路推出的「金疫苗」專案，根據「住院日額保障」的不同分為兩個方案，提供民眾在保單有效期間內於國內接種新冠肺炎疫苗28天內，若發生疫苗接種不良事件而導致住院時，將定額給付住院保險金每日3,000元或5,000元，最高給付45天，且住院期間若入住加護病房或負壓隔離病房時，再加一倍給付。

連續住院滿3日以上，保險期間南山產再提供1次住院關懷保險金1萬5,000元~2萬5,000元。此外，若保戶因接種新冠疫苗後，發生疫苗接種不良事件而導致身故，則有定額30萬元的殯葬費用補貼。因此投保第二方案的保戶，萬一不幸一住院就住到最高等級加護病房，一連住45天，最高給付可獲理賠47.5萬元。若打疫苗不適住進醫院一般病房2天、加護病房3天，就一般病房給付1萬元，加護病房每日一萬元給3萬元，再加連續三日的2.5萬元，合計也有6.5萬元。