買芒果挺果農 一銀、華銀採購超過千箱
今年臺灣中南部降雨量不足，加上全球新冠肺炎疫情延燒，國內芒果外銷訂單大幅減少，衝擊農民生計，公股行庫這次以實際行動買芒果，包含第一銀行及華南銀行平均採購約3公噸，超過千箱。
為支持農民，第一銀行分別向臺南、屏東在地農民各採購逾200箱芒果，合計總重量3公噸；華南銀行則採購的3.12公噸芒果，共計520箱，兩家合計6.12公噸。
其中第一銀行將採購芒果分享給長期扶持的50家社福團體，而華南銀行轉贈給衛生福利部所屬臺北醫院及基隆醫院，與第一線醫護人員分享。
近年來只要農產品過剩滯銷，公股行庫都會大力支持本土農產品，如一銀過去就採購了202公噸高麗菜、107公噸香蕉、50公噸鳳梨、45公噸柳丁、10公噸芭樂、2公噸文旦等蔬果，以行動支持。
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