公股行庫合力救芒果 一銀、華銀、兆豐採購逾9公噸

受到疫情影響，芒果外銷受阻，國產芒果生產過剩，公股行庫相繼認購台灣芒果，以行動支持台灣農業，繼土地銀行之後，華南銀行、第一銀行與兆豐銀行都宣布投入採購台灣芒果的行列。

由於今年台灣中南部降雨量不足，原本極受消費者喜愛的芒果 ，因著果時期雨水缺乏，導致果實較小而不被青睞，但事實上雨水量少，反而提升果實甜度，讓風味更佳。此外，受全球新型冠狀肺炎疫情延燒影響，國內芒果外銷訂單大幅減少，衝擊農民生計。

為了不讓農民辛勤耕耘的成果付諸流水，華南（2880）銀行表示，以實際行動支持果農，採購芒果3,120公斤，共計520箱，並轉贈給衛生福利部所屬台北醫院及基隆醫院，與第一線醫護人員分享甜美的果實，感謝醫護人員的無私付出。

第一銀行表示，分別向台南、屏東在地農民各採購逾200箱，合計總重量3公噸的芒果，分享給第一銀行長期扶持的50家社福團體，以行動力挺台灣在地果農，並發揮公益加乘效果，期盼拋磚引玉，鼓勵民眾一起支持本土農產品。

兆豐（2886）銀行也表示，預計採購3公噸台灣芒果，力挺台灣果農。

近年來每遇到台灣農產品過剩，公股行庫總是率先響應支持台灣農業，以一銀來說，近年來12度大量採購盛產之本土農產品，累計包括202公噸高麗菜、107公噸香蕉、50公噸鳳梨、45公噸柳丁、10公噸芭樂、2公噸文旦等蔬果。