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臺銀推「以租養老」安養信託 房產租賃雙向媒合

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

臺灣銀行因應高齡化社會，積極落實政府加強協助高齡者財產管理政策，繼日前推出「預訂信託」樂活人生安養信託服務後，續推出「以租養老」安養信託服務，透過與「中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會」簽訂合作備忘錄(MOU)進行跨業合作，提供高齡者一站式整合性服務平台，共同深化高齡者所需之房屋租賃服務及信託服務，以實踐金管會信託2.0「跨業合作結盟，滿足多元需求」之計畫願景。

租服全聯會以結合租賃住宅服務業同業力量，促進租賃住宅市場發展為宗旨，建置包租代管媒合平台，並受內政部委託執行「高齡者包租代管協助措施」。臺灣銀行體察高齡客戶除有財產管理之需求外，更常面臨適合高齡者居住的安養住所難以覓尋、或餘屋出租及管理事務繁瑣不易處理等問題，因此規劃與租服全聯會進行跨業合作，推出結合房屋租賃服務與安養信託的「以租養老」安養信託，幫助高齡者透過合法租賃住宅服務業者租屋或出租房屋，並以信託機制管控租金收支，協助高齡者資產管理及保障經濟安全。

臺灣銀行表示，推出「以租養老」安養信託後，高齡者可就近至各分行洽詢，該行將協助轉介高齡者出(承)租房屋之需求予租服全聯會，透過租服全聯會包租代管媒合平台，讓高齡者找到專業、合法的租賃住宅服務業者，委由業者處理房屋租賃事務，可多一筆租金收益作為養老金，亦可依適合自身之居住條件及環境，再選擇適當之安養居所，並藉由臺灣銀行「樂活人生安養信託」資金集中管理及整合性支配之功能，為高齡者維護財產安全、專款給付，達成高齡者「以租養老」之目的。

臺灣銀行將持續開創與異業結盟之機會，就高齡者生活各面向，包括食衣住行育樂、信託監察機制、人身照顧及健康醫療等，規劃建構跨業合作模式，戮力發展符合民眾需求之全方位信託服務。

養老金 臺灣銀行 全聯

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