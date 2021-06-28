臺銀跨業結盟推出以租養老 房產租賃雙向媒合

因應高齡化社會，臺灣銀行積極落實政府加強協助高齡者財產管理政策，推出「以租養老」安養信託服務，透過專業房產租賃雙向媒合，讓長者多一筆租金收益作為養老金。

台銀表示，繼日前推出「預訂信託」樂活人生安養信託服務後，續推出「 以租養老」安養信託服務，透過與「中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會」（下稱租服全聯會）簽訂合作備忘錄(MOU)進行跨業合作， 提供高齡者一站式整合性服務平台，共同深化高齡者所需之房屋租賃服務及信託服務，以實踐金管會信託2.0「跨業合作結盟，滿足多元需求」計畫願景。

租服全聯會以結合租賃住宅服務業同業力量，促進租賃住宅市場發展為宗旨，建置包租代管媒合平台，並受內政部委託執行「高齡者包租代管協助措施」。

臺灣銀行體察高齡客戶除有財產管理之需求外，更常面臨適合高齡者居住的安養住所難以覓尋、或餘屋出租及管理事務繁瑣不易處理等問題，因此規畫與租服全聯會進行跨業合作，推出結合房屋租賃服務與安養信託的「 以租養老」安養信託，幫助高齡者透過合法租賃住宅服務業者租屋或出租房屋，並以信託機制管控租金收支，協助高齡者資產管理及保障經濟安全。

臺灣銀行表示，推出「以租養老」安養信託後，高齡者可就近至各分行洽詢，將協助轉介高齡者出（承）租房屋之需求予租服全聯會，透過租服全聯會包租代管媒合平台，讓高齡者找到專業、合法的租賃住宅服務業者，委由業者處理房屋租賃事務，可多一筆租金收益作為養老金，亦可依適合自身之居住條件及環境，再選擇適當之安養居所，並藉由臺灣銀行「樂活人生安養信託」資金集中管理及整合性支配之功能，為高齡者維護財產安全、專款給付，達成高齡者「以租養老」之目的。