快訊

評／模擬大國衝突！美軍「北方邊境」演習的意義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資小白想輕鬆理財 善用三大優勢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大台股龍頭旗艦與「五小福」系列基金績效表。
元大台股龍頭旗艦與「五小福」系列基金績效表。

根據投信投顧公會資料，台股基金5月定期定額扣款金額更首度超越29億元，創下歷史新高紀錄，元大投信表示，台股基本面強勁，中長線持續看多，惟面對市場變化快速，建議透過台股基金布局，不僅可分散風險，更能快速因應個股輪動，且每月只要3000元，投資小白也能利用雲端快速打造專屬自己的理財規畫。

對於想投資卻不知道如何操作的投資人，元大龍頭基金研究團隊建議，可藉由台股基金定期定額方式投入，相較於投資個股台股基金擁有三大優勢：

第一，台股基金由專業經理人及研究團隊憑藉其專業與經驗，挑選合適標的與進場時間，且依據市況隨時調整，對於不擅選股、擇時或無法時時檢視持股的投資人而言，不僅可免去選股、盯盤、調整持股之不便，面對個股輪動時，經理人也會快速因應，避免錯失最佳的買賣時間點。

其次，台股基金入門門檻較低，台股個股整股交易價高，一張往往動輒上萬元，零股交易則可能面臨流動性不一與整股存在價差等狀況，相較之下台股基金每月只要3,000元，且不用擔心掛單後買不到或賣不掉，即便是沒有經驗的小資族也可輕鬆操作。

第三，台股基金可分散風險，相較於將所有資金重壓在單一個股，基金透過經理人專業，精選一籃子優質企業，相同資金下基金更能達分散風險的效果。

為鼓勵國人儘早進行理財規劃，元大投信精選龍頭旗艦基金與台股基金五小福，投資人可依自身投資屬性與選擇適合的基金，以相互搭配來打造屬於自己的投資組合。規模最大的台股基金－元大台灣高股息優質龍頭基金，精選一籃子優質龍頭企業為持股，規劃每月配息與年終配息機制，適合退休後有現金流需求的族群。

看好科技股的投資人，可以考慮元大高科技基金，其精選獲利高成長電子股，獲取波段報酬；若希望高科技搭配傳產的投資人，則可選擇以高科技為主，傳產為輔的元大卓越基金，藉此掌握產業輪動趨勢。

偏好息收的投資人則可搭配元大2001基金，其瞄準獲利高、配息好的績優企業，波段操作主流類股，目前布局以中、小型科技股為主；看好上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，適合元大多福基金，其搭配個股投資價值之判斷，追求長期穩健績效；元大經貿基金則主要投資國家經濟建設相關產業，與以外銷為主要營收來源的上市櫃公司。

台股 元大投信

延伸閱讀

富蘭克林退休理財大調查：財富自由成優先考量

除權息旺季將臨 高股息平衡基金最給力

唐綺陽星座運勢週報：天蠍感情秘密爆發 白羊理財積極行動

最牛一輪／亞光閃亮 元大0B按讚

相關新聞

國壽供五族群超低利率保單紓困 提醒別拿來理財

新冠肺炎疫情自五月急轉嚴峻，疫情升至第三級警戒，百工百業皆因此而受到影響，部份民眾或商家經濟面臨到困難。國泰人壽宣布將自...

投資小白想輕鬆理財 善用三大優勢

根據投信投顧公會資料，台股基金5月定期定額扣款金額更首度超越29億元，創下歷史新高紀錄，元大投信表示，台股基本面強勁，中...

富蘭克林退休理財大調查：財富自由成優先考量

富蘭克林坦伯頓基金集團公佈最新退休調查，於去年10/16~10/18美國疫情趨緩期間採訪美國受雇勞工共計1,007位，結...

野村證券示警…央行：台灣無金融危機之虞

針對野村證券日前預警台灣等六個經濟體在未來三年可能出現金融危機，中央銀行昨天表示，近兩年我國部分金融指標上揚，是因為結構...

7月上旬股東會 近半在雙北

三級警戒延至七月十二日，但股東會先解封，七月上旬有高達二九二家上市櫃公司即將召開股東會，以台北市的八十三家最多，新北市有...

兩條「街」 危機事件扮要角

中央銀行近日在報告裡刊登一篇名為「主要大街（Main Street）vs.華爾街（Wall Street）」的專欄，詳盡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。