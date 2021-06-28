投資小白想輕鬆理財 善用三大優勢

根據投信投顧公會資料，台股基金5月定期定額扣款金額更首度超越29億元，創下歷史新高紀錄，元大投信表示，台股基本面強勁，中長線持續看多，惟面對市場變化快速，建議透過台股基金布局，不僅可分散風險，更能快速因應個股輪動，且每月只要3000元，投資小白也能利用雲端快速打造專屬自己的理財規畫。

對於想投資卻不知道如何操作的投資人，元大龍頭基金研究團隊建議，可藉由台股基金定期定額方式投入，相較於投資個股台股基金擁有三大優勢：

第一，台股基金由專業經理人及研究團隊憑藉其專業與經驗，挑選合適標的與進場時間，且依據市況隨時調整，對於不擅選股、擇時或無法時時檢視持股的投資人而言，不僅可免去選股、盯盤、調整持股之不便，面對個股輪動時，經理人也會快速因應，避免錯失最佳的買賣時間點。

其次，台股基金入門門檻較低，台股個股整股交易價高，一張往往動輒上萬元，零股交易則可能面臨流動性不一與整股存在價差等狀況，相較之下台股基金每月只要3,000元，且不用擔心掛單後買不到或賣不掉，即便是沒有經驗的小資族也可輕鬆操作。

第三，台股基金可分散風險，相較於將所有資金重壓在單一個股，基金透過經理人專業，精選一籃子優質企業，相同資金下基金更能達分散風險的效果。

為鼓勵國人儘早進行理財規劃，元大投信精選龍頭旗艦基金與台股基金五小福，投資人可依自身投資屬性與選擇適合的基金，以相互搭配來打造屬於自己的投資組合。規模最大的台股基金－元大台灣高股息優質龍頭基金，精選一籃子優質龍頭企業為持股，規劃每月配息與年終配息機制，適合退休後有現金流需求的族群。

看好科技股的投資人，可以考慮元大高科技基金，其精選獲利高成長電子股，獲取波段報酬；若希望高科技搭配傳產的投資人，則可選擇以高科技為主，傳產為輔的元大卓越基金，藉此掌握產業輪動趨勢。

偏好息收的投資人則可搭配元大2001基金，其瞄準獲利高、配息好的績優企業，波段操作主流類股，目前布局以中、小型科技股為主；看好上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，適合元大多福基金，其搭配個股投資價值之判斷，追求長期穩健績效；元大經貿基金則主要投資國家經濟建設相關產業，與以外銷為主要營收來源的上市櫃公司。