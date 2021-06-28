富蘭克林退休理財大調查：財富自由成優先考量

富蘭克林坦伯頓基金集團公佈最新退休調查，於去年10/16~10/18美國疫情趨緩期間採訪美國受雇勞工共計1,007位，結果顯示實現「財富自由」更甚於單純的退休理財，成為財務規劃的首要目標；在財富管理方面，有超過六成認為需要多方專業諮詢服務才能全面掌握財務規劃，70%的受訪者也直言，最好有類似穿戴式裝置的服務可隨時追蹤財務狀況。

富蘭克林證券投顧表示，疫情打亂民眾理財規劃與想法，卻也加速接受及習慣數位化服務，財務規劃需更宏觀且個人化設計，同時導入科技創新，例如結合AI人工智慧的機器人理財服務、一機在手即可時時檢視理財詳情的行動APP等，已是資產管理服務的趨勢，並建議秉持五大作為，儘早實現財富自由的目標。

退休格局改變 財富自由成為首要考量

不同於過去廣泛針對18歲以上成人所做的退休收入與預期調查，富蘭克林坦伯頓基金集團把受訪對象更聚焦於美國已有程度互異的退休存款準備之受雇勞工，調查結果更能反應受薪者對退休與理財的想法與態度。

調查結果顯示，有80%的受訪者認為傳統退休觀念不再符合多數人期待或經驗值，75%現階段對未來的財務目標和計劃已和五年前有所不同，而財務目標的前兩名分別是財富自由和財務獨立，各有超過七成的擁戴者；多數受訪者也表明財務自由比退休更重要，但卻不容易實現。

完整健康須涵蓋財務 諮詢和資源有助掌握財務全貌

此外受訪者也表達全方位的健康少不了財務這塊拼圖，生理（81%）、心理（80%）、財務健康（76%）幾乎同等重要，但對管控財務健康卻是最感到困難，有61%表示格外需要多元的諮詢服務以全面了解各階段個人或家庭的財務狀況，有七成更希望有類似穿戴式裝置的理財服務，能追蹤個人或家庭的財務全貌。

有近九成受訪者尋找工具及資源，以利於可預見短期、長期財務藍圖或優化，而為因應財務變化，近四分之三（73%）希望有貼近需求的財務管理應用軟體或程式，幫助及推薦適合的資源，另有約62%的受訪者認為財務規劃應採取個人化。

富蘭克林五項作為建議 為財富自由做好準備

富蘭克林投顧表示，疫情影響生活態度，對投資理財的想法也有顯著的改變，但通往財富自由與財富獨立還是有指標可循，包括「不輕易放棄投資計畫」、「持續投資」、「分散資產配置」、「檢視風險承受度」及「諮詢專業顧問」。

一、別輕易放棄投資計畫：面對市場波動，先別急著喊停，靜下心釐清投資的目標、策略與預設時間，再決定下一步，避免追高殺低的憾事。

二、持續投資：疫情造成波動也帶來不少機會，與其情緖化決策，不如秉持長期投資，可望跳脫一時的市場干擾，有助於聚焦投資目標而非過程中的顛簸。

三、分散資產配置：風險來源及對各類資產的影響不同，多元資產配置並保持調整靈活度，可即時因應市場變化，例如後疫情時代市場格外震盪，一檔美國平衡型基金就有機會發揮跟漲抗跌的效益。

四、檢視風險承受度：三十歲的理財選擇，到了五、六十歲未必適用，時時檢視自我對風險的容忍度，適度調配股債等資產比重，讓資產配置不只與時俱進，也符合現況所需。

五、尋求專業諮詢服務：由專家組成的疫情指揮中心是安定民心的重要支柱，同樣處於市場波動，經驗豐富的基金理財專家是協助繼續理財以逐步實現目標的定心丸。

富蘭克林真人諮詢+AI智能客服雙團隊 科技創新提高理財效益

調查結果顯示受訪者在理財過程裡不只對專業諮詢的需求迫切，也認為導入科技創新技術的數位服務有助於掌握財務規劃全貌，富蘭克林持續收集民眾理財想法與行為等數據，在傳統又最堅強的真人理財諮詢的基礎上，也率先加碼推出多重數位金融服務。不只先後於臉書、LINE粉絲團等社群平台增設諮詢服務，以隨時解決投資人各種理財疑難雜症，且在「國民e帳戶」數位交易平台上線後，又陸續加入e指開戶、定期不定額等進階功能，便於24小時時時線上投資、機動依市場調整部位。

有真人諮詢及線上智能客服雙團隊當後盾，富蘭克林為協助沒時間或不知配置資產組合的投資人再推「國民理財機器人」，結合量化及演算法等科學分析，從而組成優質且符合個人目標、風險屬性幾近量身打造的基金配置組合，現階段以單筆最低三萬元、每月定期定額五千元即可參與其中。