5月房市交易熱 房貸年增率飆近15年新高

房市交投熱，中央銀行今（25）日公布，國銀5月房貸餘額、建築貸款餘額續創歷史新高，其中房貸餘額年增率飆上9.99%，締造近15年來的新高紀錄。

央行統計顯示，5月房貸餘額增至8兆3,246億元，創歷史新高，月增773億元；不只如此，年增率增至9.99%，創2006年9月以來、近15年高點。央行官員解釋，5月部分地區有交屋潮，加上7月1日房地合一2.0與實價登錄2.0將上路，部分投資人提前獲利了結，促使六都買賣移轉棟數月增9.92%。

相較於房市交投熱絡，建商推案態度轉趨觀望。央行統計顯示，5月建築貸款餘額為2兆5,820億元，續創新高，月增229億元，但年增率減至16.9%、連四月下滑，顯示建商推案信心不足。

央行官員分析，「近期營建業有缺工現象，加上土地成本較高、營建原物料也上漲，在成本激增下，建商推案會更審慎考慮。」

央行指出，今年前四月，建物開工宅數與去年同期相較衰退3.5%，顯示建商推案力道確實不如過去猛烈。除營建成本大漲外，央行官員說，政府推出一系列打炒房措施、抑制市場炒作風氣，也是讓建商推案轉趨審慎的主因。

央行官員說，「政府陸續上路的打炒房措施，會讓房市前景的不確定因素變得比較多。」

儘管5月房市交易還是非常熱絡，但推案明顯裹足，加上5月中下旬後，國內疫情轉趨嚴峻，6月房市景氣，確實不太樂觀。

「疫情對房市的影響會在6月以後顯見，疫情期間買方無法看屋，雖然不少房仲推出線上看屋，但購屋需花一大筆錢，沒有實體看屋，多數買家還是很難做決定」，官員說。

趕在「房地合一2.0」、「實價登錄2.0」上路前，房市投資客爆出獲利了結拋售潮。中央銀行日前公布，台灣銀行等五大銀行5月新增房貸為659.59億元，創下五個月新高，月增97.64億元，房貸利率則是下滑至1.35%，為歷史次低紀錄，較4月減少0.007個百分點。

央行統計顯示，五大銀行5月新增房貸利率滑落至1.35%，為一年新低，僅次於去年5月的1.349%，為歷史次低紀錄。