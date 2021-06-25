拚數位轉型 保發今與東吳簽約共建人才培育平台

當前台灣社會因新冠肺炎疫情衝擊，喚起國人對保障風險工具的強烈意識，同時因疫情影響，保險產業鏈也因遠距工作型態而產生巨大的變化。保險產業的數位轉型已刻不容緩，保發中心今（25）日宣布與東吳大學簽約共同建構數位保險及精算人才培育平台。

東吳大學校長潘維大致詞時表示，保險始終是國人風險管理的最佳工具，在各產業的數位轉型趨勢下，保險產業亟需優質的人力與創新的研究能量，才能提出符合時代需求及產業發展的保險商品。

保發中心董事長桂先農也特別表示感謝，120年來，東吳大學深耕法學及商學領域，在後疫情時代，東吳大學做為善盡大學社會責任的標竿，持續透過扎實的課程及創新的研究，積極為培育產官學界所需的人才。

保發中心總經理簡仲明表示，後疫情時代下，保險產業將於2026年接軌國際財會準則IFRS 17及國際保險清償能力標準ICS，更需要增加大量的財務與精算人才，方能滿足產業的需要，特別是保險產業未來的數位轉型，需要更多創新的思維與研究能量的投入。商學院傅祖壇院長、財精系詹芳書主任及精算大數據研究中心喬治華主任共同回應保險中心表示，東吳大學有優良的學術傳統及創新的研發能量，在扎實的教育訓練下，相信商學院及財精系培育的人才將會是保險產業的首選。未來，東吳大學商學院及財精系期望能透過保發中心的平台，協助我國保險產業接軌IFRS 17、ICS及數位轉型。

東吳大學為我國第一所私立大學，創校已120年，設有法學院、商學院、人文社會學院、外語學院、理學院及巨量資料管理學院。商學院為國際菁英商管學院認證機構AACSB之成員，設有會計學系、企管學系、經濟學系、國際經營與貿易學系、財務工程與精算數學系及資訊管理學系等。財務工程與精散數學系（原商數系）自1968年成立，50年來為國內金融與保險產業培育眾多菁英人才，遍布產官學界。目前財精系擁有19位專任師資及30餘位兼任師資（業師包含前保險局長、產壽險精算師及金融業高階主管等），居公私立大學同領域科系之領先地位，學生規模亦逾700人，年年招生額滿，畢業生就業及升學前景優，深獲各界肯定。