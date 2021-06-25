台產防疫神單賣400萬件超出預期 保險局：6月底前核完

國內新冠疫情延長三級警戒，確診人數仍持續攀高。台產（2832）500元隔離給10萬元的「防疫神單」銷售超過原先預期，實際核保件數即將突破400萬件，據金管會統計，截至21日止，台產總收件量396.17萬件，超過原先預期的350萬件左右。保險局副局長王麗惠表示，預計6月底前可全數完成核保。

疫苗陸續施打，使包括疫苗接種險的防疫保單仍持續熱賣。據金管會統計，防疫保單截至21日承保件數達高715.77萬件、保費收入達42.41億元，短短一周便增加41.7萬件、3.69億元。

理賠件數及金額方面，據保險局統計，截至21日理賠件數5,053件、理賠金額3.92億元。

一周內增加1,531件、1.2億元。王麗惠表示，主因理賠申請多在出院或隔離結束後，因此理賠件數及金額會出現落後情形。

其中，銷售最多的台產防疫保單，截至21日已核保件數375.99萬件、保費收入17.94億元。

其中理賠件數3,396件、理賠金額3.3億元，一周內增加967件及9,000萬元。

至於近期不少老人接種疫苗後出現不良反應，有人因慢性病而死亡。疫苗險也熱銷，迄今共計已有六家產險推出，包括富邦、安達、兆豐、和泰、南山、新光等。截至21日總承保件數64.03萬件、總保費收入約1.81億元，短短一周亦分別增加達8萬件、約2,000萬元。