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證交所：績優冷門股造市 30日上路

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

臺灣證券交易所表示，提升優質低流動性股票交易量能，下周三（30日）起實施上市股票造市制度，依照獲利、成交量、週轉率、是否配息等條件，篩選約60檔涵蓋多元產業類別的優質低流動性股票為標的。

證交所透露，目前已有8家證券自營商申請擔任股票造市者、1家證券自營商擔任交易獎勵參與者，證交所將提供該等券商經手費折讓等獎勵措施，希望經由造市制度活絡相關股票交易量能。

此外，為避免收盤前股價過度劇烈波動，普通交易及盤中零股交易的瞬間價格穩定措施，將由下午一點20分延長至一點時25分，並自下周一（28日）起實施。

證交所指出，有關上述交易制度措施皆屬優化資本市場機制，已請證券商及資訊公司於周日（27日）進行市場實況模擬測試，確保上開措施實施後相關系統能運作順暢。

股票 證交所 自營商

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