北富銀辦中小企紓困或投保全視訊 再享免手續費

三級警戒將延長至7月12日，台北富邦銀行同步升級防疫措施，自即日起全面推行視訊服務，無論個人投保壽險或中小企業申辦融資貸款業務，均可利用視訊取代傳統的親晤親簽，從申請到審核全程線上完成，不僅大幅提升便利性，還可確保服務零接觸，守護客戶及員工的安全健康。

同時，考量疫情對企業營運帶來的衝擊，中央銀行自昨日起正式提高中小企業紓困貸款C方案額度至100萬元，北富銀也支持政府美意，持續為C方案提供申辦手續費全免的「嘉玲」優惠，以行動力挺中小企業度過疫情難關。

作為國內數位金融領導品牌，北富銀表示，自疫情初期就全力推動數位金融應用，不僅針對跨行轉帳及收付款、線上申辦孩童防疫補貼等措施提供加碼回饋，現在更進一步結合通訊軟體技術推出視訊服務，希望在兼顧防疫的同時，也能持續為大眾帶來滿意的金融體驗，讓客戶可以輕鬆愉快「Bank from Home」。

北富銀表示，此次推出的視訊服務，使用流程相當簡單，當客戶有申請中小企業貸款或投保壽險的需求時，只要先電話聯繫北富銀，服務專員就會郵寄或協助客戶下載列印必要文件，然後備妥身分證明文件，開啟指定通訊軟體與服務專員視訊連線，依照指引依序出示身分證明和簽署文件，最後再把簽好的文件寄回銀行，即可輕鬆完成對保或投保作業，全程零接觸，安全又快速。

為了強化對客戶個資的保障，北富銀在壽險投保部分特別採用台灣大哥大M+視訊投保服務，其專利技術能支持雲端側錄視訊畫面，將檔案直接加密上傳，影像不會存留在服務專員的個人裝置內，可有效避免資訊外洩，創造令人安心的線上體驗。而在中小企業貸款部分，則因應企業既有使用習慣採用微軟teams視訊系統，可支持PC、手機或平板等各種裝置進行視訊，透過最貼近企業日常工作的軟體環境，幫助客戶輕鬆完成對保取得資金。

北富銀表示，面對嚴峻疫情，全民同島一命，為緩解企業與家庭的經濟壓力，北富銀不僅大力推動政府各項紓困舉措，與台北市政府合作推出享1.25%利息補貼的企業紓困貸款，自去年4月起更率先為央行紓困C方案提供免手續費優惠，隨著央行新一波放寬申貸上限，北富銀也會繼續全力支持，之前已申請過此專案貸款的客戶若仍有資金需求，還是可以在合計申貸金額100萬以內向北富銀提出申請，同樣享受手續費「嘉玲」優惠，希望秉持「正向力量、成就可能」的精神為社會多盡一分心力，與大家齊心協力共度疫情考驗。