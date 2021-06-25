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安馳簽訂6,000萬美元聯貸合約 用來充實中期營運資金

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

半導體通路商安馳（3528）今（25）日公告與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，授信額度為6,000萬美元，折合新台幣近17億元，用以充實中期營運資金。

安馳這次的聯貸銀行團成員包括合作金庫、臺灣銀行、臺灣土地銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、第一商業銀行兆豐國際商業銀行等，契約期間自首次動用日起算至屆滿3年6個月為止。

安馳5月營收為6.1億元，順利創單月歷史新高，也比去年同期大增超過五成；累計前五月合併營收為27.09億元，較去年同期增加三成。

看好遠距經濟帶動工控自動化設備需求大增，安馳今年推出工業物聯網、震動監控系統、電源監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案，搶攻工業4.0的藍海商機，目前均進入產品驗證階段，預估下半年放量出貨。

其中，安馳代理的ADI與賽靈思（Xilinx）兩大產品線在今年前五月的出貨量，均較去年同期成長二成以上。

安馳 兆豐國際商業銀行

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