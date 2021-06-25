快訊

疫苗殘劑新指引 基層人員：陳宗彥一句話 我們剉咧等

去關島打疫苗夯！雄獅：近2千訂單需求、已付訂逾5成

花旗三張頂級卡 機場接送等優惠展延一年

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
花旗主動展延信用卡機場接送服務。圖/花旗銀行提供
花旗主動展延信用卡機場接送服務。圖/花旗銀行提供

疫情尚未趨緩，出國人數銳減，使得客戶無法享受信用卡提供的機場相關服務，花旗針對2021年新核卡或續卡的Citi Prestige卡及2021年續卡的寰旅尊尚卡、鑽石卡等三大頂級卡，主動展延機場相關服務。

花旗銀行表示，2021年新核卡的Citi Prestige卡友，機場接或送服務（包括漫步台灣國內私人包車、台鐵或高鐵指定單一區間標準車廂票券方案） 、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限，展延一年。

2021年續卡的Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡三大頂級卡，如前一年度尚未使完畢的機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數期限，將再展延兩年，客戶不需採取任何行動，免申請、免登錄，花旗將會主動為客戶進行展延服務 （使用權益時該卡須為有效卡）。

舉例來說，Citi Prestige卡友享有每年八次免費機場接或送服務，以及六次免費機場外圍停車服務，假使客戶在2021年2月10日新核卡之後，受疫情影響一直無法使用，直到次年度也就是2022年2月10日續卡時，花旗將統一於2022年2月之次月月底前，協助客戶將前一年度未使用的權益再次展延，則續卡後總計客戶可享有16次機場接或送服務、12次機場外圍停車服務，並且可以使用至2023年2月9日。

花旗銀行並將針對今年1月至5月續卡的Citi Prestige、寰旅尊尚卡、鑽石卡客戶於今年6月底前，主動進行機場權益展延；6月之後續卡跟今年核卡的客戶，將會依據各年費到期日，在年費日次月月底協助客戶主動調整完畢。

此外，花旗現金回饋PLUS鈦金卡，不限消費通路2%優惠回饋方案，亦延長至2022年底。

機場 花旗 疫情

延伸閱讀

確保東奧國手安全 來回一路「包」到底

香港本土16天0確診中斷 與澳門通關夢碎

影／桃機首日替第一線人員施打莫德納 鄭文燦前往視察

大立光、鴻海 花旗喊布局

相關新聞

壽險業前五月盈餘 超越去年

新台幣兌美元5月再升值，光一個月升逾1%，不過在壽險業匯兌操作得宜下，匯兌成本沒有再進一步擴大。據保險局昨（24）日公布...

電子支付大拚鬥 街口、LINE面臨挑戰

全盈支付、全支付來勢洶洶，對於目前五家專營電子支付業者帶來極大威脅，其中以擁有高逾442萬用戶的街口支付，以及擁有逾35...

零售通路進軍電支三大好處 可創造雙贏

超商全家和超市龍頭全聯都正式成為專營電支的一員，市場人士分析，零售通路進軍專營電支有三大好處，包括可跨通路使用，能搜集到...

證券劃撥存款 創新高

台股5月上沖下洗，外資與散戶暫時退場觀望，但手上資金仍滯留帳戶上伺機而動。中央銀行昨（24）日公布5月金融情況，其中散戶...

國票金併安泰銀 還有四個關卡要過

國票金控昨（24）日公告收到日本樂天通知同意排除投資某商銀的競業限制，市場認為國票金併購安泰銀行的關鍵阻礙解除。不過，據...

國票金併安泰銀 搬開路障

國票金控併購安泰銀行有譜？國票金控昨（24）日晚間以重大訊息公告，昨日下午已獲日方合資對象通知同意，日方並簽署豁免同意書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。