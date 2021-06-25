花旗三張頂級卡 機場接送等優惠展延一年

疫情尚未趨緩，出國人數銳減，使得客戶無法享受信用卡提供的機場相關服務，花旗針對2021年新核卡或續卡的Citi Prestige卡及2021年續卡的寰旅尊尚卡、鑽石卡等三大頂級卡，主動展延機場相關服務。

花旗銀行表示，2021年新核卡的Citi Prestige卡友，機場接或送服務（包括漫步台灣國內私人包車、台鐵或高鐵指定單一區間標準車廂票券方案） 、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限，展延一年。

2021年續卡的Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡三大頂級卡，如前一年度尚未使完畢的機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數期限，將再展延兩年，客戶不需採取任何行動，免申請、免登錄，花旗將會主動為客戶進行展延服務 （使用權益時該卡須為有效卡）。

舉例來說，Citi Prestige卡友享有每年八次免費機場接或送服務，以及六次免費機場外圍停車服務，假使客戶在2021年2月10日新核卡之後，受疫情影響一直無法使用，直到次年度也就是2022年2月10日續卡時，花旗將統一於2022年2月之次月月底前，協助客戶將前一年度未使用的權益再次展延，則續卡後總計客戶可享有16次機場接或送服務、12次機場外圍停車服務，並且可以使用至2023年2月9日。

花旗銀行並將針對今年1月至5月續卡的Citi Prestige、寰旅尊尚卡、鑽石卡客戶於今年6月底前，主動進行機場權益展延；6月之後續卡跟今年核卡的客戶，將會依據各年費到期日，在年費日次月月底協助客戶主動調整完畢。

此外，花旗現金回饋PLUS鈦金卡，不限消費通路2%優惠回饋方案，亦延長至2022年底。