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長榮：長賜輪和解談判已達初步協議

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長賜輪和解談判已達初步協議。記者黃淑惠／翻攝
長賜輪和解談判已達初步協議。記者黃淑惠／翻攝

長榮海運（2603）租的「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺已經獲得解決，長榮海運提醒，貨要盡速完成共同海損的擔保作業，以便在貨物抵達後，辦理提貨。法人分析，市場一直認為「長賜輪」是影響長榮的不確定因素，隨著「長賜輪」達成協議後，後續將由保險公司來支付相關的賠償事宜，長榮海運的影響告一段落。

長榮海運宣布，已接獲通知關於「長賜輪」於蘇伊士運河脫困作業引發的賠償事宜，船東已經跟蘇伊士運河管理局達成協議，進一步洽談和解書內容，「長賜輪」可望解除扣押，啟航到歐洲卸貨港，提醒貨主要盡速完成共同海損的擔保作業，以便在貨物抵達後，辦理提貨。

長榮海運在4月初也表示，在接獲租船｢長賜輪」(EVER GIVEN)的船東告知已宣布共同海損，長榮海運經估算，針對這艘租船上的貨櫃、燃油等資產均有安排適當的保險，以降低費用分攤的風險。經估算，公司最後需承擔的金額極為有限。

另外，長榮海運也已通知船上貨物的貨主及使用｢長賜輪」艙位的聯營夥伴，依照共同海損理算規則，提供共同海損費用分攤的擔保，以便在船舶到港之後，辦理提貨等相關事宜。

長榮海運 保險

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