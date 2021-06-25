交易所升級陣痛 越南股市先蹲後跳

今(2021)年以來統計至6月23日，越南股市報酬率高逾20%，是全球表現最耀眼的市場之一。但6月初胡志明交易所因市場太過火熱，系統過載，致使越股出現一波回檔修正。交易所系統預計將於7月升級，明年改版，升級導致的市場陣痛將逐漸削減，加上越股基本面、評價面展望樂觀，對長線投資人來說，近期的波動反而是不錯的投資契機。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據彭博、VSD研究資料，越南股市原本就是散戶居多，比重高達7成。去年由於疫情爆發，央行將再融資利率（越南重要基準利率之一）降到歷史新低，加上房地產由於疫情關係流動性降低，吸引資金流往股市，散戶人數急增；2019年越南股市平均單月新開戶數是1.6萬，2020年平均為3.3萬，翻升了一倍，今年越股表現出色，散戶更受鼓舞，前五月累計的新增開戶數已超越2020年全年。

張晨瑋說，散戶大軍的進駐，雖為越股牛市帶來燃料，但也成為胡志明交易所「甜蜜的負擔」，由於交易量屢創新高，下單量過導致大系統癱瘓，6月1日胡志明交易所被迫下午暫停交易，之後交易所更限制投資人只能下市價單，也就是說，投資人只能確定自己要買多少張股票，但不知道會是用多少價格買進。此舉大幅影響交易意願，高檔獲利了結賣壓出籠，使越股自高點回落。

依據胡志明交易所的規劃，7月交易系統將再次升級，明年全面改版，預料交易效率將可盡早改善，因系統而起的短期波動可望緩解。

另外，越南疫情也是股民關注焦點。根據越南衛生局資料，越南預期今年可獲得1.5億劑疫苗，今年疫苗施打人數可達總人口的75%，已達一般認定的群體免疫標準。但就如同目前所有受疫情所苦的國家一樣，若疫苗效力不如預期，也可能為越南經濟成長投下變數。

上述風險外，越南經濟基本面仍相對穩健，越南上市企業今年獲利年增率預估約增長3成，然而，企業營運強勁的情況下，越股的本益比仍徘徊在五年均值附近，相較前波高點2018年時低，代表獲利增長好於股價反應，股價還有向上的空間。待股市回歸基本面，越股有望先蹲後跳。