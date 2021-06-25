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新台幣早盤升值7.2分 一度觸及27.93元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（25）日早盤以27.97元兌1美元，升值3.2分開出；台股早盤以17,471.07點開高，股匯雙漲，新台幣一度觸及27.93元兌1美元，升值7.2分。

美股周四收紅，道瓊工業指數收漲322.58點，漲幅0.95%，收34,196.82點；標普500指數上漲24.65點，漲幅0.58%，收4266.49點；那斯達克指數上漲97.98點，漲幅0.69%，收14,369.71點；費城半導體指數收盤上漲1.77%，收3,253.8點。

台股早盤以17,471.07點開高後走高，新台幣早盤一度貶破28元，低點達28.03元兌1美元，貶值2.8分，一度觸及27.93元兌1美元，升值7.2分。

新台幣 台股

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