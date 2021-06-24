匯兌成本未擴大 壽險前五月賺2,220億元贏去年全年

新台幣兌美元5月再升值，但在壽險業匯兌操作得宜下，匯兌成本沒再擴大。據保險局今（24）日公布5月匯兌成本淨增加229億元，低於4月的今年新高水準。 整體壽險業前五月稅前盈餘2,220億元，已賺逾去年一整年水準。

保險局副局長王麗惠今日表示，新台幣截至5月底為止，相對於2020年底升值幅度為3%，尤其是5月新台幣再升，若不避險5月恐出現3,094億元鉅額虧損。

所幸壽險業者仍花錢買進避險工具，產生了2,335億元的評價利益，再扣掉花費606億元去買避險工具的錢，另收回外匯準備金158億元。

最新公布累計前4月整體匯兌成本達到1,207億元，至少減少五分之三的風險。

今年整體壽險業匯兌成本最低是3月的135億元，最高是4月365億元，5月與一、二月時相當都在200多億元水準。跟去年同月的匯兌成本244億元比較還低一些。

壽險業者雖然5月實現股債力道不如前三月，但靠著首季大賺，累計前五月稅前盈餘大賺2,220億元，年增153%，短短五個月已經賺超過去年全年2,061億元。

產險今年前五月稅前盈餘賺93億元，因此整體保險業加總後的前五月稅前盈餘2,313億元也一舉超越去年全年 ，創下歷史新高。

不過從單月的角度，匯兌成本雖減少但實現股債入帳減更多，5月整體壽險業的稅前盈餘降至168億元，幾乎是4月的腰斬，是今年五個月來的最低紀錄，此外，5月底壽險業淨值再度回落至2兆4,574億元，月減531億元，是五個月來首次滑落。

截至今年5月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為304億元，月減42億元。截至5月底為止壽險國外投資淨利益（含兌換損益、避險損益）為3,372億元，較4月增加450億元。