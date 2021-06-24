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二巨人來了 金管會同日核准全聯、全家申設電子支付

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

電子支付業二大巨人來襲！金管會今（24）日核准全家（5903）便利商店與全聯旗下的全盈支付與全支付（全聯）申設電子支付機構，依規定，許可後的半年內須申請營業執照，二家挾著各自擁有線下1,300萬及700萬會員人數優勢，將成為國內電支市場新的強而有力競爭者，後續帶來的鯰魚效應，傳統金融業者與電支業者嚴陣以待。

金管會銀行局副局長黃光熙今晚宣布經洽會央行意見後，核准全盈支付與全支付二家籌備處申請設立專營電子支付，經營業務包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉，二家新電支公司的資本額都是5億元。

黃光熙說，金管會許可後二家半年內需申請執照，可展延一次期限3個月，即最長9個月內需拿到執照，拿到執照後半年內需開業，可再展延半年。即2家最快今年底前開業，最晚可到2023年才開業。

「全盈支付」背後有三大股東，包括全家便利店持有67%股權，是最大股東；此外玉山銀持有18%、拍付國際（PChome）佔15%，是首家由實體零售、銀行、網路電商合資成立的電子支付機構。目前擁有會員人數高達1,300萬人，全國有超過3,800間全家便利商店

「全支付」則是由全聯100%出資，截至6月註冊會員數已達700多萬人。截至2021年5月30日止其分店數共計為1,064家。

二家新電支業者都挾有龐大的線下實體通路優勢，上線後可望大幅拓展電子支付之應用場景．並串聯食衣住行育樂，將衍生更多商機運用的可能性，不僅是現行電支業者「皮皮剉」，甚至對銀行等傳統金融業者現行支付業務也會帶來一定程度影響，恐掀起一波金融支付大戰。

為避免過度衝擊市場，銀行局也特別針對二家新電支業者，要求不准殺價競爭、注意關係人等開辦業務前需辦理四大事項，尤其強調支付機構和集團內關係企業做異業合作，須落實法遵、資安、客戶資料保護，並建立問責機制。

此外，也強調公司應訂定可維持穩健營運之行銷政策與定價策略模式，並充分考量各項成本與合理利潤等因素，不得以不合理之行銷與定價妨礙電子支付市場秩序，以維健全經營。

為避免純網銀前軍之鑑發生，銀行局也要求負責人之資格條件及兼職限制規定，並於申請核發營業執照前函報金管會審查。另外未來擬增加新業務如外匯或禮券價金保管 、衍生加值服務等都需要申請許可(核准)或報請備查。

全家便利商店 金管會 全聯

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