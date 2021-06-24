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保單借款紓困7月開放5類民眾申請 留意保價金限制

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
保單借款紓困將在7月上路，身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者可向所投保的壽險公司提出申請。 示意圖／ingimage
保單借款紓困將在7月上路，身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者可向所投保的壽險公司提出申請。 示意圖／ingimage

除勞工紓困貸款外，因應疫情衝擊，壽險公會今表示，7月1日起全體22家壽險公司均參照勞工保險紓困貸款做法，開辦經濟弱勢保戶保單借款利率優惠方案，符合條件的5大類民眾，可以向投保的壽險公司提出申請。

壽險公會表示，只要符合5類條件之一的要保人，可向所投保的壽險公司提出申請，包含身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者。

其中在「受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者」的認定上，壽險公會也表示，可分為有雇主或無雇主兩大類。有雇主者，客戶表達自己因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等實質收入減少導致經濟困難者，經服務人員判斷客戶有上述經濟困難者即可申請。

無雇主者，若客戶表達自己無雇主（包括但不限於攤商、自營商、自由工作者等），但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，經服務人員判斷客戶有上述經濟困難者即可申請。

壽險公會表示，保單借款紓困方案的適用利率為年利率1.28%，優惠利率期間為3年，期滿後如仍要續借，則回歸該保單原借款利率計息；可適用的險種由各保險公司自行訂定，原則上必須是有「保單價值準備金」的保單才可以辦理。

申請人於每家投保的壽險公司申請額度累計最高以10萬元為限，申辦期間自7月1日開辦日起至9月底止。各壽險公司的受理名額已不再匡列額度，有意申借的民眾可在上述開辦期間內逕洽所投保公司。

壽險公會也提醒，保險單借款是依據保險法規定，由保險公司在「保單價值準備金」範圍內，提供要保人以保險單為質進行借款，可借的額度和保單價值準備金的多寡有關，雖然本專案有每一申請人每一公司累計最高10萬元額度，但如果保單價值準備金的金額未達10萬元，仍然只能在申辦當時保單價值準備金額度範圍內借款。

另外有一些沒有保單價值準備金的商品，如傷害險、旅行平安險、住院醫療險等，是無法辦理保險單借款的，可以辦理保險單借款的契約都會契約條款中明文約定，民眾可以多加留意。

壽險公司 保單 保險 疫情紓困

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