保單借款紓困7月開放5類民眾申請 留意保價金限制

除勞工紓困貸款外，因應疫情衝擊，壽險公會今表示，7月1日起全體22家壽險公司均參照勞工保險紓困貸款做法，開辦經濟弱勢保戶保單借款利率優惠方案，符合條件的5大類民眾，可以向投保的壽險公司提出申請。

壽險公會表示，只要符合5類條件之一的要保人，可向所投保的壽險公司提出申請，包含身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者、受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者。

其中在「受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者」的認定上，壽險公會也表示，可分為有雇主或無雇主兩大類。有雇主者，客戶表達自己因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等實質收入減少導致經濟困難者，經服務人員判斷客戶有上述經濟困難者即可申請。

無雇主者，若客戶表達自己無雇主（包括但不限於攤商、自營商、自由工作者等），但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，經服務人員判斷客戶有上述經濟困難者即可申請。

壽險公會表示，保單借款紓困方案的適用利率為年利率1.28%，優惠利率期間為3年，期滿後如仍要續借，則回歸該保單原借款利率計息；可適用的險種由各保險公司自行訂定，原則上必須是有「保單價值準備金」的保單才可以辦理。

申請人於每家投保的壽險公司申請額度累計最高以10萬元為限，申辦期間自7月1日開辦日起至9月底止。各壽險公司的受理名額已不再匡列額度，有意申借的民眾可在上述開辦期間內逕洽所投保公司。

壽險公會也提醒，保險單借款是依據保險法規定，由保險公司在「保單價值準備金」範圍內，提供要保人以保險單為質進行借款，可借的額度和保單價值準備金的多寡有關，雖然本專案有每一申請人每一公司累計最高10萬元額度，但如果保單價值準備金的金額未達10萬元，仍然只能在申辦當時保單價值準備金額度範圍內借款。

另外有一些沒有保單價值準備金的商品，如傷害險、旅行平安險、住院醫療險等，是無法辦理保險單借款的，可以辦理保險單借款的契約都會契約條款中明文約定，民眾可以多加留意。