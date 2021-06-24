新台幣終止連七貶、停在28字頭 後市要看這兩大因素

台股指數小漲，外資匯出潮暫歇，加上出口商持續進場賣匯，新台幣匯率今（24）日微幅升值0.4分，以28.002元作收，終止連七貶，總成交量為12.41億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數今日上漲0.08%，歐元下跌0.06%，人民幣與新台幣走勢持堅，分別升值0.08%和0.01%。

至於台灣主要貿易對手國貨幣韓元，今日強勢升值0.25%，星元升值0.07%，日圓匯價持平。

展望新台幣後市，匯銀主管指出，台股強弱、外資動向為兩大觀察重點，因新台幣匯率連兩日收在28字頭價位，吸引出口商蜂擁拋匯，對匯價形成支撐。

「匯市連七貶激情過後，變得比較平靜，外資沒再大幅匯出，壽險和投信業的美元買盤也縮手，出口商仍持續拋售外匯，新台幣匯率持穩」，匯銀主管說。

匯銀主管說，外資連兩日加碼台股，股價指數也收漲，在外匯市場上的匯出潮暫告一段落，預估短期內，新台幣匯率將位於28元附近波動整理。

觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期目標價由27.88元進一步下滑至27.92元附近，顯示海外法人押寶新台幣匯率短期內難以大幅升值。

今年以來，新台幣匯率維持強勢，6月中匯價不僅升抵24年新高，還一度挑戰27.5元關卡；近日則受到美國聯準會提前升息訊息影響，外資大舉回補美元空單，新台幣匯率每況愈下、重返28字頭價位。

匯銀主管說，儘管聯準會拋出鷹派訊號，但截至目前為止，每月仍維持1,200億美元的購債規模不變，在超寬鬆資金環境尚未扭轉前，全球資金行情可望續航、有利股市多頭表現。