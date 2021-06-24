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台銀銷售月之淚2英兩仿古銀幣 每枚6,888元

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
月之淚2英兩仿古銀幣。圖/臺灣銀行提供
月之淚2英兩仿古銀幣。圖/臺灣銀行提供

臺灣銀行自6月24日起，於台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購 」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，銷售「月之淚2英兩仿古銀幣 」，每枚售價新台幣6,888元。

瑪瑪基亞是印加神話的月亮女神，她是萬物之神維拉科查的女兒，也是太陽神印蒂的妻子。在印加文化裡，太陽神印蒂與月亮女神瑪瑪基亞是世界的守護者，黃金與白銀則分別被視為太陽與月亮的象徵。「黃金是太陽的汗水，白銀是月亮的眼淚」，傳說中瑪瑪基亞為了不讓世界陷入黑暗，她流下了銀之淚，散發出月光，灑落在印加的大地上，化成富饒的銀礦。

「月之淚2英兩仿古銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，含銀千分之999.9、重量2英兩。主題圖案的瑪瑪基亞以印加藝術風格呈現，身傍巨蟒與美洲豹，環抱一個象徵月亮的透明圓頂。圓頂內懸浮在純化礦物油的銀片，閃閃發亮，片片從天而降，擬似瑪瑪基亞掉落在大地的眼淚。

銀幣正面鐫有英國女王伊莉莎白二世肖像及印加十字的圖騰，發行年分2021、面額2 DOLLARS及國名TUVALU，全球限量發行2,500枚。

本款銀幣的展示盒採取瑪瑪基亞臉部造型設計，收藏在下唇拉開的抽屜中 ，搭配繪有印加圖騰的深藍色外盒，整組商品充分呈現出神秘的印加文化色彩。

月之淚2英兩仿古銀幣。圖/臺灣銀行提供
月之淚2英兩仿古銀幣。圖/臺灣銀行提供

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