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新台幣升值1.6分 午盤暫收27.99元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（24）日升值1.6分，暫收27.99元兌1美元，成交金額4.97億美元；台股早盤開高，新台幣上午盤一度貶破28元大關，最低達28.014元兌1美元，貶值0.8分。

美股週三漲跌互見，台股早盤以17,358.57點開高，新台幣早盤以27.99元兌1美元，升值1.6分開出，上午盤一度貶破28元大關。

新台幣上午盤最低為28.014元兌1美元，貶值0.8分，最高則是27.97元兌1美元，升值3.6分，午盤以27.99元兌1美元暫收。

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