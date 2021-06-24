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悠遊付×inline樂排聯手 挺餐飲業救經濟

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付支持在地店家，對受到疫情影響嚴重的餐飲業，攜手本土線上餐飲整合平台inline，一同力挺每個人心中的美食愛店。圖／悠遊卡公司提供
悠遊付支持在地店家，對受到疫情影響嚴重的餐飲業，攜手本土線上餐飲整合平台inline，一同力挺每個人心中的美食愛店。圖／悠遊卡公司提供

餐飲業在疫情期間受到嚴重衝擊，悠遊卡公司力挺在地餐飲業者，提供千大餐飲業者線上點餐服務，希望與全台灣民眾一起好好吃飯，好好生活。悠遊卡公司與線上餐飲整合平台inline樂排公司策略合作，於悠遊付APP的首頁即可連結到千大外帶外送餐廳。外帶、外送美食線上點餐，落實防疫也能支持在地餐廳。

防疫期間各行各業咬牙苦撐，特別是禁止內用相關規定，讓各家餐飲業者都大喊吃不消。悠遊卡公司董事長陳亭如呼籲，一起推動居家美食經濟，多用外帶行動，透過台灣本土的線上整合餐飲平台向優質餐廳點餐，以實際行動外帶點餐，讓每個人的愛店都可以挺過這波疫情，勇敢走下去。

除了自己的愛店可以透過悠遊付與inline合作的平台點餐外，若想嘗試新餐廳，也可利用「店家美食地圖」查詢哪裡有開放外帶外送的餐廳，以及相關的優惠活動。其中王品（2727）集團、乾杯（1269）、金色三麥、添好運、貳樓、欣葉、黑毛屋、莫凡比、彌生軒等百大美食餐飲業都可從平台上直接點餐，再前往自取外帶，除了減少等候時間，也能降低接觸病毒的風險。

支持店家之餘，悠遊付也提醒消費者，要落實防疫措施，包括戴口罩、勤洗手，取餐時保持社交距離，並透過行動支付結帳，減少與人群及現金的接觸。悠遊卡公司未來也將與inline樂排進行更深度的合作，希望與你一起好好吃飯，好好生活。

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