居家防疫蔬菜箱正夯 刷台新卡最高回饋6%

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，為響應政府防疫政策，鼓勵民眾減少外出購物，台新銀行特別提供民眾使用指定的台新銀信用卡卡別線上購物，最高可享6%回饋，也聯手量販超市、外送平台及網路商城打造零接觸買菜管道，提供信用卡持卡人更安全的居家購物模式，以及更多信用卡回饋。

近日確診人數逐漸趨緩，但疫情仍在第三級警戒期，民眾採購民生用品時，依然不能鬆懈，建議待在家中，儘量減少非必要接觸。為降低民眾外出購物風險，店家紛紛推出線上商品便利民眾採買。

黃天麟指出，近來有民眾因恐慌民生用品短缺，湧入市場、超市採買，造成群聚的現象，容易成為疫情趨緩下的新危機。

為鼓勵民眾減少外出機會，台新銀行攜手連鎖超商及量販超市投入零接觸採購行列，像是全家便利商店的好生凍生鮮集市，便網羅多家美食名店，如星野製菓甜點、曹媽媽牛肉麵、八餃屋水餃等，在6月30日前使用台新銀行信用卡可獨享消費單筆滿1,200元送100元刷卡金優惠。

定期採購到府蔬菜箱為居家生活新趨勢，使用@GoGo卡至LINE TAXI以LINE Pay購買蔬菜箱/水果箱/零食箱，最高可享6%回饋，熱門買菜網像是熊媽媽、奧丁丁、李大娘、佐佐鮮、i3 Fresh、台畜等，今年底前周末補貨使用玫瑰Giving信用卡消費皆可享最高3%回饋，平日天天也有1%回饋，一家子的新鮮食材定期送到家，種類多元，是方便又安心的好選擇。

黃天麟也強調，外送美食與生鮮服務已非常普及，台新銀行長期結合兩大美食外送Uber Eats、foodpanda提供台新銀信用卡卡友優惠，本次更針對疫情力推訂閱制活動，凡於7月20日前刷台新信用卡購買訂閱制服務連續三個月，將回饋持卡人一個月訂閱刷卡金，等於現省一個月的外送訂閱費，還有機會抽三個月外送訂閱費全免。

若民眾必需出門採買，也建議事先條列購買清單，減少在外停留時間，並建議使用零接觸行動支付方式結帳，紙鈔付款容易成為細菌病毒傳播的媒介。

大型連鎖量販店像是大潤發、家樂福、全聯等透過行動支付綁定台新銀信用卡，8月底前可享最高6%回饋，民眾可以好好利用手邊的台新銀信用卡，購物放心、吃的也安心。台新銀行鼓勵民眾疫情期間待在家，一起當個防疫神隊友。