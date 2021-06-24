新台幣早盤升值2.5分 一度觸及27.981元
新台幣今（24）日早盤以27.99元兌1美元，升值1.6分開出；台股早盤以17,358.57點開高，新台幣一度觸及27.981元兌1美元，升值2.5分。
美股周三漲跌互見，道瓊工業指數下跌71.34點，或0.21%，收在33874點；標普500指數下跌4.59點，或0.10%，收在4241.84點；Nasdaq指數上漲18.45點，或0.12%，收在14271.7點；費半指數上漲11.79點，或0.37%，收在3197.22點。
台股早盤開高震盪，新台幣早盤以升值開出，股匯齊揚，早盤低點達28.005元兌1美元，升值0.1分，高點則達27.981元兌1美元，升值2.5分。
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