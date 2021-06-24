快訊

逃漏稅遭引渡回美！防毒軟體「McAfee」創辦人西班牙獄中身亡

北農疫苗打4千人？攤商爆：1攤位僅限1人 員工不能打

正德、歐買尬、均華自今日起預收款券並管制撮合作業

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心公告，正德（2641）、歐買尬（3687）、均華（6640）自今(24)日起預收款券並管制撮合作業。

正德海運及均華精密工業最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自月24日起10個營業日(6月24日至7月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

歐買尬數位科技因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自6月24日起10個營業日(6月24日至7月7日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心

延伸閱讀

券商前五月獲利 增4.8倍

歐買尬 5月每股賺0.22元

瀚將登創櫃 7月5日籌資

櫃買首例 韓企來台發社會債券

相關新聞

金管會：7月股東會如期開

疫情指揮中心宣布疫情三級警戒再延長至七月十二日，而金管會日前將股東會延後至七、八月召開，隨著三級警戒延長，各界都關心股東...

三級警戒延長 金管會： 股東會召開 兩個指引

疫情指揮中心昨（23）日宣布三級警戒延長至7月12日，由於7月9日以前超過300家上市櫃及興櫃公司將召開股東會，外界憂心...

外資大匯出 台幣貶破28元

台股昨（23）日大漲261點，新台幣匯率卻逆勢走貶、闖破28元整數大關，引起市場高度關注。資深匯銀主管指出，美國聯準會（...

公股銀放款 組ESG大聯盟

上市櫃產業向公股行庫借錢，ESG（環境、社會、公司治理）的成績可能成為必要配備。

中租首發綠債 規模42億

中租控股昨（23）日宣布，子公司中租迪和將發行綠色債券，規模新台幣42億元，募集資金將用於再生能源與發展綠能等相關項目。...

元大7月21日發股息

中央疫情指揮中心宣布疫情三級警戒再度延長至7月12日，但不影響各公司股東常會從7月以後陸續召開。元大金控昨（23）日召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。