快訊

為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析

投資客拋售潮來了！5大銀行新增房貸金額飆高 利率創低

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

趕在「房地合一2.0」、「實價登錄2.0」上路前，房市投資客爆出獲利了結拋售潮。中央銀行今（23）日公布，台灣銀行等五大銀行5月新增房貸為659.59億元，創下今年以來的五個月新高，月增97.64億元，房貸利率則是下滑至1.35%，為歷史次低紀錄，較4月減少0.007個百分點。

央行每月公布台銀、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行新增房貸，五大銀行新增房貸市占率約四成，金額變化被視為房市景氣風向球。

央行經研處副處長蔡惠美指出，五大銀行新增房貸增加，主要是5月六都買賣移轉棟數月增9.92%，關鍵可能與7月1日房地合一2.0與實價登錄2.0將上路，投資人提前獲利了結有關。

央行統計顯示，五大銀行5月新增房貸利率降至1.35%，為去年6月以來的一年新低，同時也是歷史次低，去年5月房貸利率跌至1.349%，為歷史最低紀錄。

至於房市交易熱潮為何會反映在5月？蔡惠美解釋，房地合一2.0在4月9日三讀通過，房市交易過程須經過半個月至一個月，過戶時間大約落於5月。此外，5月部分地區有新屋交屋潮，並反映在銀行整批分戶貸款與青年安心貸款增加。

展望6月房市，蔡惠美說，目前手上沒有統計數據，但從不動產業者釋出訊息可知，除了國內疫情外，房地合一2.0將上路，讓建商推案保守謹慎，加上疫情嚴峻，使建商推案遞延至下半年。

另外，全國三級警戒，購屋者無法實地看屋，確實也反映在建物買賣移轉棟數減少上，預料6月，房市供需兩面都將明顯降溫。

蔡惠美說，影響房市最大的變數還是疫情後續發展，理想狀況是疫情在第3季獲得紓解，房市在第4季就有機會復甦。

在房價部分，5月象徵中古屋行情的信義房價指數，台北市月增1.65%、年增9.23%，新北市月增1.03%、年增10.2%，大台北都會區月增1.38%、年增9.64%。

蔡惠美說，該數據顯示，國內疫情爆發之前，因市場資金寬鬆、經濟情況看好，帶動市場樂觀情緒，不過5月中旬後疫情轉為嚴峻，市場情勢出現巨大改變，具體情況要等下月數據出爐，會更為明瞭。

房市 房地合一 房貸

延伸閱讀

果然有逃命波！5月五大銀行新承作房貸創今年新高

房市掀獲利了結潮 5月新承做房貸創新高

獨／失業超過2年領不到紓困金 本土劇男星嘆：標準奇怪

紓困影響信用評等？友勸「不要申請」 網傻眼：不還才會

相關新聞

果然有逃命波！5月五大銀行新承作房貸創今年新高

因應房地合一稅2.0與實價登錄2.0即將於7月份上路，引發投資客紛紛將手頭上房產獲利了結，加上部分地區有新屋交屋潮，分戶...

為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析

台股指數激漲，新台幣匯率卻逆勢走貶、闖破28元整數大關，引起市場高度關注。資深匯銀主管指出，聯準會提前升息效應餘波盪漾，...

央行調高小規模營業人紓困貸款 最高額度為100萬元

因應疫情紓困，中小企業專案貸款方案自109年4月20日起新增C方案，適用對象為小規模營業人，並由信保基金提供10成保證。...

何啟聖履新 以區塊鏈促第三方支付轉型

華爾街日報報導，美國上市公司SUIC宣布由台灣前知名主播何啟聖為全球行銷事業群總經理，他將運用旗下Midas Touch區塊鏈DeFi（去中心化金融）提供台灣第三方支付廠商紅陽科技，對於企業客戶接受消費者刷卡「當天收單、當天到款」的「閃付」服務，這將是全球首次將區塊鏈運用於實體支付的落地化全新商業模式。

貶破28元大關！新台幣貶4.4分收28.006元 連七貶

股匯脫鉤！台股指數大漲逾200點，新台幣匯率今（23）日在資金匯出下貶破28元整數大關，終場貶值4.4分，收在28.00...

觀光旅館公共意外險 總保額調高成3400萬元

為保障民眾權益，交通部今公告修正「觀光旅館業管理規則第22條」，將觀光旅館公共意外責任險總投保金額從現行2400萬元，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。