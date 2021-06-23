投資客拋售潮來了！5大銀行新增房貸金額飆高 利率創低

趕在「房地合一2.0」、「實價登錄2.0」上路前，房市投資客爆出獲利了結拋售潮。中央銀行今（23）日公布，台灣銀行等五大銀行5月新增房貸為659.59億元，創下今年以來的五個月新高，月增97.64億元，房貸利率則是下滑至1.35%，為歷史次低紀錄，較4月減少0.007個百分點。

央行每月公布台銀、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行新增房貸，五大銀行新增房貸市占率約四成，金額變化被視為房市景氣風向球。

央行經研處副處長蔡惠美指出，五大銀行新增房貸增加，主要是5月六都買賣移轉棟數月增9.92%，關鍵可能與7月1日房地合一2.0與實價登錄2.0將上路，投資人提前獲利了結有關。

央行統計顯示，五大銀行5月新增房貸利率降至1.35%，為去年6月以來的一年新低，同時也是歷史次低，去年5月房貸利率跌至1.349%，為歷史最低紀錄。

至於房市交易熱潮為何會反映在5月？蔡惠美解釋，房地合一2.0在4月9日三讀通過，房市交易過程須經過半個月至一個月，過戶時間大約落於5月。此外，5月部分地區有新屋交屋潮，並反映在銀行整批分戶貸款與青年安心貸款增加。

展望6月房市，蔡惠美說，目前手上沒有統計數據，但從不動產業者釋出訊息可知，除了國內疫情外，房地合一2.0將上路，讓建商推案保守謹慎，加上疫情嚴峻，使建商推案遞延至下半年。

另外，全國三級警戒，購屋者無法實地看屋，確實也反映在建物買賣移轉棟數減少上，預料6月，房市供需兩面都將明顯降溫。

蔡惠美說，影響房市最大的變數還是疫情後續發展，理想狀況是疫情在第3季獲得紓解，房市在第4季就有機會復甦。

在房價部分，5月象徵中古屋行情的信義房價指數，台北市月增1.65%、年增9.23%，新北市月增1.03%、年增10.2%，大台北都會區月增1.38%、年增9.64%。

蔡惠美說，該數據顯示，國內疫情爆發之前，因市場資金寬鬆、經濟情況看好，帶動市場樂觀情緒，不過5月中旬後疫情轉為嚴峻，市場情勢出現巨大改變，具體情況要等下月數據出爐，會更為明瞭。