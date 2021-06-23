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為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析
台股指數激漲，新台幣匯率卻逆勢走貶、闖破28元整數大關，引起市場高度關注。資深匯銀主管指出，聯準會提前升息效應餘波盪漾，拖累新台幣等主要亞幣走勢疲弱，外資今（23）日大舉匯出6億美元，使新台幣貶值4.4分，收28.006元，連七貶並跌至逾一個月新低，總成交量為16.76億美元。
展望後市，匯銀主管預估，新台幣匯率短期內將維持27.8~28.2元區間波動，台股表現、外資動向與美國貨幣政策風向為三大觀察重點。
央行統計顯示，歐元今日強升0.31%、美元指數下跌0.36%，非美貨幣多數對美元貶值，其中新台幣貶值0.16%，人民幣也下挫0.11%。
相較於新台幣，台灣主要貿易對手國貨幣韓元更顯弱勢、今日重挫0.51%，日圓也貶值0.36%。
資深匯銀主管指出，今日匯市罕見一面倒的搶購美元，外資、壽險與投信全數匯出資金，使新台幣匯率一舉貶破28元整數大關。
匯銀主管說，「新台幣匯率已經連貶七天了，聯準會提前升息這重磅訊息，讓外資持續調節美元空單部位，不過台股持穩後，可以觀察接下來這幾天，外資匯出潮是否會暫歇、甚至轉為匯入。」
匯銀主管還說，由於市場買匯需求大爆發，中央銀行今日進場調節，方向卻和過去迥異、為拋匯阻貶，但幅度不大，並未強勢介入市場。
對於股匯走勢脫鉤，匯銀主管分析，外資股匯操作未同步是關鍵主因。
美國聯準會提前升息，讓外資大舉回補美元空單，確實對亞幣走勢造成壓力，但即使如此，聯準會每月仍維持1,200億美元購債規模，這代表「聯準會雖然釋出升息緊縮訊號，但目前為止，每月還是持續放出資金大水、現況並未改變」，匯銀主管說。在超寬鬆資金環境尚未扭轉下，股市雖暫時回檔卻很快回漲，畢竟距離聯準會啟動升息縮表，還有很長的一段時間。
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