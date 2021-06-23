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果然有逃命波！5月五大銀行新承作房貸創今年新高

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
5月五大銀行新承做房貸金額創下今年以來最高；利率則下探1.35%的歷史次低水準。 本報系資料庫
5月五大銀行新承做房貸金額創下今年以來最高；利率則下探1.35%的歷史次低水準。 本報系資料庫

因應房地合一稅2.0與實價登錄2.0即將於7月份上路，引發投資客紛紛將手頭上房產獲利了結，加上部分地區有新屋交屋潮，分戶貸款增加，推升5月五大銀行新承做房貸金額創下今年以來最高；利率則下探1.35%的歷史次低水準。

央行經研處副處長蔡惠美表示，資金持續寬鬆，經濟成長，使5月房市瀰漫樂觀情緒。展望未來，因五月下半月疫情急速升溫，「疫情使房市產生巨大改變，」7月新制上路及疫情使建商推案遞延，房仲停止實體看屋也衝擊交易，供需兩方都減少，房市何時復甦要看疫情發展而定。

央行公佈今年5月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額達659.59億元，較上月增加97.64億元。

五大銀行新承做購屋貸款利率經過幾個月的低檔盤旋後，5月利率下滑0.007個百分點、降至1.35%，下探歷史次低，最低為去年5月的1.349%。蔡惠美說明，除了整批分戶貸款因素，有些銀行推出優惠房貸專案，也會導致利率略微下降。

「真正最大影響因子是疫情後續發展」，蔡惠美表示，理想情況是疫情於第3季獲得控制，第4 季房市當然有可能復甦，但若疫情沒辦法控制，當前情況仍可能持續下去。

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